Impresiona al enseñar cómo es un tren en Japón y lo define con pocas palabras que lo dicen todo: no se ven así en España

Japón es uno de los destinos favoritos por los españoles en los últimos años. Los datos así lo reflejan, ya que tal y como informó en la pasada edición de FITUR, en 2024 casi 182.000 españoles visitaron el país nipón, siendo una cifra que casi triplica a la que lo hacía hace una década.

En una entrevista para la web de FITUR en IFEMA Yasuyuki Harada, el director de la Oficina Nacional de Turismo de Japón en Madrid, explicó que "la tasa de crecimiento interanual alcanzó un 57% siendo esta una de las más altas entre los países europeos", lo que se traduce, según sus propias palabras, en "un notable aumento del interés por Japón como destino".

Además, añadió que este fuerte crecimiento resulta "aún más significativo si se considera que, hasta octubre de 2023 no existían vuelos directos entre ambos países, lo que dificultaba el acceso".

"Desde entonces, la aerolínea Iberia ha establecido una conexión directa entre Madrid y Tokio, con tres vuelos semanales, facilitando los viajes entre España y Japón", especificó Harada en la entrevista. También cada vez más se ven a personas españolas viviendo en Japón durante temporadas, ya sea por trabajo o por estudios.

Por ello, es cada vez más normal ver contenido en redes sociales relacionado con el país asiático. Este va desde imágenes de lugares turísticos hasta detalles llamativos del día a día o costumbres y formas de vida que difieren mucho a las occidentales.

También se ven conocen como el transporte público. Por ejemplo, el usuario de X Grego, conocido en esta red social como @GregoAlar, ha publicado un tuit en el que ha enseñado a sus seguidores cómo es el tren en el que se ha montado y lo ha definido con los términos puntual, precioso y con buen funcionamiento.

"No solo el tren es puntual y funciona bien, si no que además es precioso", ha escrito junto a una imagen en la que se puede ver que efectivamente el tren es elegante, limpio y amplio.