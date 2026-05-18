El grupo mexicano Caifanes responde en pleno concierto a las palabras de Ayuso

Las palabras que pronunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en México siguen dando que hablar y generando reacciones en todo el país. Los últimos en pronunciarse han sido los integrantes del prestigioso grupo de rock mexicano Caifanes, que respondieron en el concierto que dieron este sábado en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.

La dirigente 'popular' reivindicó la figura de Hernán Cortés y puso en valor el "mestizaje" como "mensaje de esperanza y alegría" y motivo de unión entre los pueblos español y mexicano. El acto, que inicialmente se iba a celebrar en la Catedral Metropolitana, tuvo lugar en el auditorio en el que se representa la producción musical Malinche, del artista Nacho Cano, amigo de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El evento, como era de esperar, desató las críticas de varios colectivos indígenas, que se manifestaron en el centro de la capital contra el "genocidio español" en su país al tiempo que reclamaron que Ayuso no ensalzara la figura de Hernán Cortés, conquistador español que acabó con el Imperio Azteca.

Las palabras de Hernández

Saúl Hernández, vocalista de Caifanes, aprovechó uno de los momentos entre canciones para responder a Ayuso, tal y como se ha enseñado en un vídeo y ha recogido el diario local La Jornada.

En la crónica del concierto se afirma que el artista contestó a "las declaraciones extrañas, pendejas y muy ignorantes que hasta el mismo Hernán Cortés se va a sentir ofendido".

"Le vamos a decir, señora Isabel, que México está trabajando para dejar de ser lo que somos y regresar a lo que fuimos; señora Isabel ante sus estupideces nuestra indiferencia", remató Hernández según se puede leer, logrando con su defensa una gran ovación por parte de los más de 23.000 asistentes que llenaron el estadio colgando el cartel de sold out.