Qué significa la 'prioridad nacional' de Vox y cuáles son las diferencias con el PP

Seguramente lo hayas leído en prensa, en redes sociales y en algún mensaje racista: el término 'prioridad nacional' se utiliza cada vez con mayor frecuencia.

Vox es el partido que suele utilizar este concepto en sus discursos, sobre todo desde que ha arrancado 2026, un año marcado por las elecciones autonómicas de diferentes territorios: Castilla y León, Aragón y Andalucía.

La extrema derecha quiere ganar peso en los parlamentos autonómicos y vender parte de sus propuestas a los posibles gobiernos liderados por el PP. Para ello ha ensalzado su 'prioridad nacional', un concepto simple que funciona a modo de eufemismo, y que puede calar en el imaginario de sus electores.

Pero ¿qué significa en realidad la prioridad nacional? El término, más allá de un eslogan de campaña, presenta un trasfondo xenófobo que acaba tratando a los inmigrantes como ciudadanos de segunda fila.

El verdadero significado de 'prioridad nacional'

Lo primero que se debe aclarar es que Vox no ha inventado este concepto. La extrema derecha francesa ya lo utilizaba en 1985 (préférence nationale o priorité nationale) y posteriormente lo popularizó el histórico líder del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen.

Ahora, Vox lo ha resucitado en España como uno de sus principales planteamientos. El objetivo es priorizar las ayudas sociales, la vivienda, el empleo o el acceso a la Sanidad para los españoles, dejando de lado a los extranjeros. Es decir, todo consiste en recurrir al manido "los españoles primero", que en otras ocasiones ya ha utilizado la extrema derecha.

El concepto ya ha aparecido en los pactos de Extremadura y Aragón, aunque existen diferencias entre el PP y Vox. También hay dudas sobre si dar preferencia a los españoles ante ciertos recursos públicos puede ser considerado legal.

Diferencias entre Vox y el PP

El PP ha apoyado el término en los acuerdos programáticos de Castilla y León y Aragón, sin embargo, ellos prefieren hablar de "arraigo" y niegan que se vaya a discriminar a los extranjero por priorizar a los españoles.

La diferencia es evidente: Vox pretende dar acceso prioritario a los recursos públicos a las personas nacidas en España, mientras que el PP defiende que se trata de premiar el arraigo de una persona en un territorio, independientemente de su nacionalidad.

Lo cierto es que en los pactos autonómicos se hace mención al “arraigo real, duradero y verificable” en el territorio, sin resaltar una nacionalidad concreta. Por lo tanto, sería más similar a lo que indica el PP.

En el caso de que el arraigo se entienda verdaderamente como un requisito, para acceder a ciertas ayudas habrá que demostrar un tiempo determinado de empadronamiento o unos años mínimos cotizados en España. Es decir, no habría discriminación directa, pero sí que los españoles partirían con ventaja para disfrutar de ciertas ayudas, pues lo tienen mucho más sencillo para encajar en las exigencias de arraigo.

¿La 'prioridad nacional' es legal?

Los partidos progresistas han tachado este tipo de medidas como ilegales. El PSOE, tras conocer los pactos en Extremadura y Aragón, publicó un comunicado señalando que es ilegal "porque establece como requisito para acceder a los servicios públicos el lugar de origen y no la necesidad o el derecho a ellos".

El artículo 14 de la Ley de Extranjería, (Ley Orgánica 4/2000), recoge que los extranjeros residentes tienen derecho a las prestaciones públicas y a la Seguridad Social "en las mismas condiciones que los españoles". El artículo 13 señala de igual manera el derecho a acceder a las ayudas a la vivienda.

Además, el artículo 13 de la Constitución Española recoge que "los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley", haciendo referencia al Título Primero, que es el que establece los derechos fundamentales.

Teniendo en cuenta la Constitución y la Ley de Extranjería, sería prácticamente imposible que la extrema derecha pudiese hacer pasar este tipo de políticas como legales.