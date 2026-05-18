Shakira sí factura: gana su batalla legal con Hacienda que le devolverá 60 millones de euros

Shakira ha vencido en su batalla legal con Hacienda. Este lunes la Audiencia Nacional ha dado la razón a la artista y ha anulado íntegramente las liquidaciones tributarias y sanciones que la Agencia Tributaria española le impuso por el ejercicio fiscal de 2011, al considerar que Hacienda no logró demostrar que fuera residente fiscal en España durante ese año. Es decir, que hubiese pasado más de 183 días en nuestro país.

De esta forma, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) tendrá que devolver los casi 60 millones de euros que correspondían a: una liquidación de 24,7 millones de euros por IRPF, una sanción de 24,9 millones vinculada a ese impuesto, una liquidación de 2,68 millones por el Impuesto sobre el Patrimonio y otra sanción adicional de 2,7 millones de euros.

"Bajo el pretexto de unas obligaciones fiscales que los tribunales han demostrado que nunca existieron, Hacienda retuvo a Shakira indebidamente durante años 60 millones de euros, fondos que correspondían precisamente al capital de trabajo y a los gastos de esa gira mundial. Mediante esta resolución, el tribunal ordena a la Administración devolver íntegramente dicha cantidad a la cantante, junto con los intereses correspondientes y el reembolso total de los elevadísimos costes legales asumidos por la artista", señalan desde el equipo legal de la artista.

La sentencia llega después de que la colombiana se sentara en el banquillo por un delito fiscal contra la Agencia Tributaria y llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía en noviembre de 2023, cuando reconoció que cometió seis delitos de fraude fiscal entre 2012 y 2014.

De esta forma y abonando una cantidad cercana a 25 millones de euros, la artista de temas como La Tortura evitó la celebración del juicio, lo que podría conllevar una condena a prisión.

Se trata de la última cuenta pendiente que tenía la artista en España, después de que este mismo mes un juzgado de Barcelona archivase la segunda causa penal que la cantante Shakira tenía abierta por un supuesto fraude de 6,6 millones de euros (7 millones de dólares) al fisco en 2018, después de que la Fiscalía y las demás acusaciones pidieran que se cerrara la investigación.

"Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto", ha manifestado la cantante en declaraciones remitidas a los medios por su equipo legal que, desde un primer momento, alegó que la cantante estaba realizando 120 conciertos en 37 países distintos.

La Audiencia Nacional no acepta, por tanto, lo que calificaban como "ausencias esporádicas" que la Agencia Tributaria quería utilizar en contra de Shakira, apuntando que el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos "radica fuera del territorio nacional, así como el desarrollo mayoritario de su actividad económica".

"Nunca hubo fraude": la reacción de Shakira a la sentencia

La reacción de la colombiana a la noticia no se ha hecho esperar. "Después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio", ha señalado la artista.

"Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto. Aun así, durante casi una década, se me ha tratado como culpable, se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes", ha indicado en su comunicado, donde destaca que "hoy esa narrativa cae, y lo hace con la fuerza de una sentencia".

La artista, que en el próximo mes de septiembre y octubre hará su residencia europea de Las mujeres ya no lloran en España, ha destacado que espera que su caso sirva como precedente para otros contribuyentes. "Mi mayor deseo es que este fallo sienta un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional. A ellos va dedicada esta victoria", ha zanjado.