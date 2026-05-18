Siete jóvenes andaluces que han emigrado dentro y fuera de España comparten qué le piden al próximo gobierno andaluz 

Cuando Chiquetete, andaluz y maestro del flamenco—en ese orden—, cantaba aquello de cuando no estoy en mi tierra siempre la llevo en el pensamiento, y qué larga es la espera para ese día verla de nuevo. Y qué largo el camino, ese camino ya de regreso, no se equivocaba.

Vivir lejos de Andalucía— cuna de poetas como Federico García Lorca; de artistas como Pablo Picasso; o de cantaores como Camarón de la Isla— no consiste únicamente en echar de menos a la familia o a los amigos. También significa no poder vivir de cerca todo lo bueno que tiene esta tierra; desde su arte y patrimonio de la Humanidad, hasta su legado y sus tradiciones, pasando por sus paisajes y su naturaleza.

Sin embargo, el amor por la tierra rara vez basta para quedarse. Las exigencias del mercado laboral, la búsqueda de salarios más altos o la falta de oportunidades muchas veces obliga a que sus ciudadanos— sobre todo los más jóvenes— la abandonen y marchen a otra ciudad, especialmente a rincones como la capital.

Tras la victoria semidulce de Juanma Moreno Bonilla— quien este domingo consiguió la victoria pero no la mayoría absoluta en las elecciones autnoómicas— se espera que el popular retome la presidencia de la Junta (después, eso sí, de negociar con Vox).

El HuffPost ha contactado con algunos jóvenes andaluces que se encuentran "desterrados" de sus ciudades y que se han visto obligados a marcharse de sus raíces para encontrar un futuro más cálido, para conocer sus vivencias y qué le pedirían al nuevo Ejecutivo andaluz.

Algunos hablan de "madridcentrismo", otros resaltan que hay "menos oportunidades". Pero todos comparten la misma sensación: la de haber tenido que irse para intentar construirse un futuro. Estas son sus historias y las medidas que les gustarían que se tomaran en su tierra para volver a ella:

"Siempre dicen que gobiernan para todos los andaluces y nunca se cumple"

Julián Martín, 28 años, trabaja como periodista en un medio de comunicación. Es de Huelva y tuvo que emigrar a Madrid hace cuatro años para buscar un futuro académico y profesional mejor. Desde allí, pide algo que, dice, se repite mucho en campaña pero pocas veces se nota en la práctica: que de verdad gobiernen para todos los andaluces. "Siempre se suele decir que se gobierna para todos los andaluces y nunca se cumple. Lo que le pido al próximo Gobierno de la Junta de Andalucía es que lo cumpla de verdad", señala.

Él quiere que se tengan en cuenta a a los estudiantes de la universidad pública y a las andaluzas que han tenido algún problema a la hora de realizar sus cribados contra el cáncer de mama. Pero sobre todo, que se gobierne "para todos los andaluces" y "que se escuche a la ciudadanía".

Habla especialmente de la sanidad pública. "La primera medida que yo impondría siendo presidente de la Junta de Andalucía sería en torno a la sanidad pública", relata. Cree que el deterioro viene de lejos y no señala únicamente a Moreno. "No es un problema exclusivo del PP. Es un problema de los últimos Gobiernos y es fundamental realizar una inversión real en Sanidad Pública". "Es fundamental una inversión real. Es lo más importante", insiste.

Aunque ha construido su vida en Madrid, reconoce que volvería por el "clima, la gente, el ambiente". "Pero mi trabajo me lo impide y las relaciones que voy entablando aquí en Madrid", agrega.

Martín apunta al "madridcentrismo", como una de las razones principales de la "imposición del exilio": "La capital no debería ser el centro de todo". "Deberíamos asistir a una descentralización del Estado mucho más profundad que la que se está acometiendo porque hay cosas que se están haciendo pero para que yo pudiera acabar volviendo a casa todo debería acentuarse. No todo depende de la Junta de Andalucía".

"La solución no es meterme en casa de mis padres"

María López tiene 25 años y trabaja en una conocida empresa de comunicación. Es de Sevilla y lleva cuatro años viviendo en la capital. Pone en el centro de sus reclamos la sanidad pública. "Al próximo Gobierno de Andalucía le pido que cuide nuestra sanidad pública, a nuestros médicos y sobre todo a las enfermeras", esgrime en conversación con El HuffPost.

Pero, "sobre todo", que mire por los jóvenes que nos hemos tenido que ir de nuestra tierra: "Que fomente la creación de empleo competitivo y que de verdad, de un paso al frente para paliar el precio de los alquileres". "Los contratos que tienen de horas y días está creando un éxodo de profesionales a otras CCAA que Andalucía no se merece", asegura, claramente enfadada puesto que "la solución no puede ser cerrar el número de camas en los hospitales durante los meses de verano y contratar sólo durante días".

La primera medida que pondría en marcha, dice, sería contratar a más personal sanitario con "contratos competitivos" para que no tengan que emigrar. "Que la solución de la pública deje de ser transferir pacientes de la a la privada para recortar las listas de espera", pide. "Ser competitivos en lo público y cuidar de lo nuestro y de los nuestros debería ser el principal objetivo de nuestros líderes políticos".

"Por supuesto que me gustaría volver a Andalucía. Es mi casa, mi tierra y mi gente. Pero no puedo regresar si la solución es trabajar en el sector servicios y en hostelería cuando no tengo formación en eso. La solución tampoco es meterme en casa de mis padres con la edad que tengo. Volveré cuando pueda trabajar de lo mío y con un salario digno, que no alto eh, digno para vivir"

"Andalucía no puede seguir sobreviviendo del turismo"

"Que dejen de recortar en salud pública porque se está muriendo gente con la nefasta gestión en este sector; que la educación pública sea igual de buena que en otras comunidades autónomas, lo cual ayudaría a reducir las desigualdades que sufre esta comunidad respecto de otras; y que dejen de robar, por favor, que dejen de robar, súper importante, que Andalucía es pobre y lo último que necesita son más corruptos", sentencia por su parte, Estefanía Puche, que muestra favorable a participar en este trabajo. Tiene 27 años, vive en Ciudad de México desde hace un año, pero es de Cádiz.

Lo primero que haría si fuera presidenta de la Junta de Andalucía: "Contratar médicos, acabar con su injusta jornada de 24h e intentar que todo ello se vea reflejado en la productividad de los hospitales públicos para acabar con las infinitas listas de espera".

"Uno siempre quiere regresar a Andalucía, quién no quiere vivir en una tierra con buen clima y tanta alegría", relata, con un claro tono de nostalgia. "Se necesita oferta de trabajo en sectores más especializados y, en mi caso, más internacionales. Andalucía no puede seguir sobreviviendo, que no viviendo, del turismo. Y por supuesto, se necesita vivienda asequible como en toda España", termina.

"Me da mucha pena no poder desarrollar mi vida allí"

Francisco tiene 27 años y coincide naturalmente con el resto de los jóvenes entrevistados por El HuffPost. "Tienen que mejorar la salud pública y dejar de recortar dónde no toca. Lo mismo para la educación", asegura. Este almeriense de cuna llegó hace casi una década a Madrid para estudiar Farmacia y siendo de una pequeña zona de Andalucía tiene un reclamo: "Me gustaría pedir recursos de sanidad. No puede ser que en una provincia de 700.000 ciudadanos no haya ciertas tecnologías sanitarias que en otras sí".

"Si estuviese al frente de la Junta de Andalucía yo lo que haría sería invertir en Sanidad y poner coto y más regulación si cabe a la corrupción. Que no pasen cosas como en la Diputación de Almería [el caso de las mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia que señala al expresidente provincial Javier Aureliano García, y su jefa de Gabinete, María del Mar González Zamora, investigados por prevaricación y malversación de caudales públicos] y a investigar e invertir mucho más para mejorar las condiciones en la zona andaluza olvidada, las zonas rurales de Jaén, Almería y Granada", sentencia con firmeza.

A la pregunta del millón responde con sinceridad. "Siempre he opinado que a nivel de cultura, clima, gente, folklore y costumbres en es mejor sitio para vivir. Y no solo en España, sino en el mundo", admite. "Pero me da mucha pena no poder desarrollar una vida allí, porque al final yo que estoy trabando en el sector de la industria farmaceútica, es muy complicado y hay muchas menos oportunidades y posibilidades en comparación con Madrid y Barcelona. Es una pena siendo la comunidad autónoma más grande de España y teniendo dos de las ciudades más grandes del país", termina en sus declaraciones a este periódico.

"Volveré a Andalucía"

Muchos de estos jóvenes andaluces definen su salida como una mezcla entre ambición y resignación. Querían crecer pero también sentían que quedarse implicaba conformarse. Álvaro, un cordobés de 28 años, trabaja ahora como programador fuera de Andalucía. Habla de volver, pero en un futuro.

"Volveré a Andalucía. Si ahora encontrase trabajo allí volvería. Si no, pues más adelante", explica en conversación con nuestro periódico. Respecto a las condiciones que exige para volver, además del trabajo, son "que vaya todo mejor, que el alquiler sea barato y que se pueda vivir allí".

"Que no todo el que busque éxito profesional y ganar bien tenga que irse a su casa"

Pedro, estudiante cordobés de 25 años y residente en Madrid, comparte esa misma idea. Cree que Andalucía necesita más oportunidades laborales y una economía menos dependiente de los sectores tradicionales. "Que no todo el que busque éxito profesional y ganar bien tenga que irse a su casa", reclama.

En su caso, las peticiones al nuevo gobierno andaluz son más inversión en sanidad pública, mejoras en el Servicio Andaluz de Salud y medidas contra el impacto de los alquileres turísticos en muchas ciudades y pueblos de la comunidad. También pide facilitar la creación de empresas y reducir lo que considera estructuras políticas innecesarias dentro de la administración.

"Hay que atajar/controlar el tema de los alquileres turísticos sobre todo en zonas de costa, porque hay gente que no se puede pagar alquileres en su propia ciudad/pueblo. Eliminar todos los cargos públicos que hay puestos a dedo en ayuntamientos, consejerías, diputaciones, que solo sirven para cobrar dinero de los impuestos y no hacen literalmente nada, son cargos inútiles. Menos dinero a la administración pública en sí, y más destinado al día a día de la gente", comenta.

"Hacerle una auditoría al SAS y poner al frente a un gestor externo al partido que gobierne, para que realmente los fondos que se destinan a Salud tengan buen uso", propone, convencido de que los recursos públicos deberían de gestionarse con una mayor eficiencia. Aún así, pese a las críticas y al igual que la mayoría de entrevistados, también hablar de volver.

"Oportunidades de trabajo que realmente permitan poder vivir bien y no solo depender del turismo, el campo y la hostelería"

Atreyu, cordobés de 29 años, es comercial en Madrid e insiste en una idea que se repite entre los que, como él, también se marcharon: Andalucía necesita empleo que le permita vivir, no sobrevivir. Necesita dejar su dependencia del turismo. "Que hubieran oportunidades de trabajo que realmente permitan poder vivir bien y no solo depender del turismo, el campo y la hostelería", explica. También reclama mejores salarios, menos presión fiscal y más apoyo a los pequeños emprendedores y agricultores.

Todos ellos terminan chocando con la misma idea: Andalucía sigue siendo un lugar al que muchos quieren volver, pero del que demasiados sienten que tuvieron que irse para poder construir una vida. Además, exigen que deje de centrarse la actividad económica en el turismo y la hostelería, al mismo tiempo que apuntan a cierto "madridcentrismo".