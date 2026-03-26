Iñaki López retrata al PP y a la consellera de Igualdad en Valencia tras decir que el Gobierno está "lleno de prostitutas"

La consellera de Igualdad de la Comunidad Valenciana por el PP, Susana Camarero, ha protagonizado un controvertido momento este miércoles en las Cortes Valencianas. Durante un intenso debate, la política popular ha acusado al Gobierno de estar "lleno de prostitutas".

"Ustedes, que consienten abusadores, que consienten que el Gobierno esté lleno de prostitutas, que consiente el uso público que ha hecho el Gobierno pagando a las prostitutas", ha afirmado la consellera de Igualdad valenciana.

"Ustedes, se vienen aquí a rasgar las vestiduras. ¿Saben lo que pasa? Que ustedes quieren que las mujeres del PP estemos en las cavernas y en nuestra casa. Por eso nos insultan. Ustedes son unos retrógradas, además de una oposición inútil", ha proseguido Camarero.

Palabras que han indignado al PSOE, que no ha tardado en responder desde su cuenta de X. El periodista Iñaki López también ha reaccionado a las declaraciones de la consellera de Igualdad en la Comunidad Valenciana. Y lo ha hecho tirando de fina ironía.

"Argumentario fino y elegante"

"O son 'poco aseados', o 'poco atractivas' o directamente 'prostitutas'. Hoy otro alto cargo del PP se descuelga con un nuevo argumentario fino y elegante", ha señalado el presentador de laSexta, que además ha destacado que sea "¡consejera de igualdad!".

De esta forma, Iñaki López ha hecho referencia a las recientes palabras de Jorge Azcón, presidente en funciones de Aragón, quien dijo que Pilar Alegría era "físicamente más atractiva" que María Jesús Montero.

Asimismo, el periodista ha puesto de relieve las cuestionables formas de los populares para cargar contra la oposición. Otros periodistas, como Euprepio Padula, han ido más allá, calificando la intervención de Camarero como "lamentable, patética y miserable".

No es la primera vez que Iñaki López se hace eco de unas polémicas declaraciones de un cargo importante del PP. El pasado mes de octubre, el periodista se hizo eco de las palabras del diputado del PP en la Asamblea de Madrid Rafael Núñez Huesca.

Este, para abordar el tema de la inmigración, aseguró que "en España hay más marroquíes que asturianos". La respuesta de Iñaki López llegó al instante y fue así de certera: "Lo que no cabe es un tonto más".