La jueza que investiga la dana cita como testigo a la vicepresidenta del Consell y añade a la causa la carta de la periodista que comió con Mazón en El Ventorro

La jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana ha acordado citar como testigo, aún sin fecha concreta, a la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero.

En una providencia notificada este jueves y a la que ha tenido acceso EFE, la instructora acepta así el escrito presentado por la acusación popular que ejerce Intersindical para que Camarero declare como testigo en esta causa, donde solicitaba que aclarase "qué situaciones de emergencia fueron tratadas en el Cecopi" constituido el 29 de octubre, el día de la dana.

En otro auto, la magistrada ha acordado incorporar además al procedimiento la carta abierta de la periodista que comió con el president Carlos Mazón el 29 de octubre en El Ventorro, Maribel Vilaplana. A Mazón, por su parte, le ha vuelto a reiterar la posibilidad de comparecer voluntariamente para declarar como investigado.

La incorporación de la carta abierta de Vilaplana responde a una petición de la acusación popular que ejerce Podemos, si bien rechaza llamarla a declarar como testigo porque esto implicaría "un acto directo de investigación del propio president de la Generalitat".

En esta línea, reitera al jefe del Consell lo que expuso en otro auto del pasado mes de marzo: existe la posibilidad de que declare como investigado o querellado (es aforado) pero únicamente de forma voluntaria si lo solicita. La jueza ha acordado poner el conocimiento del president esta resolución

Asimismo, la jueza acuerda que declaren también como testigos, también sin fechas fijadas, el secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande; el sargento coordinador del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, Gregori Fayos, y el comandante de la Unidad Militar de Emergencias (UME) Manuel Párraga.