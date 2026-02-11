Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Ayuso premiará a EE.UU. y Trump con la medalla de la Comunidad de Madrid: a la reacción de Iñaki López no se le puede quitar ni una coma
Virales
Virales

Ayuso premiará a EE.UU. y Trump con la medalla de la Comunidad de Madrid: a la reacción de Iñaki López no se le puede quitar ni una coma

"¿Arañarle unos votos a VOX justifica sacrificar tus principios?".

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
Iñaki López e Isabel Díaz Ayuso.
Iñaki López e Isabel Díaz Ayuso.Getty Images / Fotomontaje: HuffPost

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que otorgará la medalla de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos por ser el "principal faro del mundo libre". Para muchos, otra provocación más de la dirigente popular. 

"El nuevo orden mundial necesita nuestra forma de ser y de estar para que Norteamérica, el resto del continente americano y Europa seamos lugares más libres y pujantes", asegura Ayuso en un video publicado por la Comunidad de Madrid.

El periodista Iñaki López, presentador de Más vale tarde en laSexta, ha visto su última polémica y no ha dudado en dar su opinión a través de su cuenta de X, dejando muy clara su desacuerdo con la presidenta madrileña.

"Lo hace en nombre de la 'prosperidad'"

"Va a premiar al Gobierno cuyos aranceles lastran la exportación de productos españoles, afectan al campo o provocan ERE en nuestra industria", señala López, quien ha mencionado algunas de las medidas más polémicas implantadas por Donald Trump en EE.UU.

"Tubos Reunidos es el últimos ejemplo. Y lo hace en nombre de la 'prosperidad'. ¿Arañarle unos votos a VOX justifica sacrificar tus principios?", se pregunta el periodista vasco, quien no ha dado crédito a las palabras de Ayuso, que ha aprovechado para cargar contra "la tristeza, el empobrecimiento y la tiranía".

Para Iñaki López, Ayuso busca simpatizar con Estados Unidos para captar a los votantes de ultraderecha, entre los que una amplia mayoría apoya a Donald Trump y sus discursos de odio contra las personas migrantes y otros colectivos minoritarios. 

"Han llegado demasiado lejos, contaminando a naciones enteras hasta llegar a las esferas más íntimas de cada uno. Nos rebelamos ante ello", ha asegurado Ayuso, que se ha deshecho en elogios hacia el país norteamericano

"Madrid siempre ha mirado a Estados Unidos con admiración por ser el gran faro del mundo libre", ha dicho la presidenta popular, que ha aclarado que invitará a Estados Unidos a "la Hispanidad 2026" para "celebrar su 250 aniversario de la independencia". 

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Virales