Ayuso premiará a EE.UU. y Trump con la medalla de la Comunidad de Madrid: a la reacción de Iñaki López no se le puede quitar ni una coma

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que otorgará la medalla de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos por ser el "principal faro del mundo libre". Para muchos, otra provocación más de la dirigente popular.

"El nuevo orden mundial necesita nuestra forma de ser y de estar para que Norteamérica, el resto del continente americano y Europa seamos lugares más libres y pujantes", asegura Ayuso en un video publicado por la Comunidad de Madrid.

El periodista Iñaki López, presentador de Más vale tarde en laSexta, ha visto su última polémica y no ha dudado en dar su opinión a través de su cuenta de X, dejando muy clara su desacuerdo con la presidenta madrileña.

"Lo hace en nombre de la 'prosperidad'"

"Va a premiar al Gobierno cuyos aranceles lastran la exportación de productos españoles, afectan al campo o provocan ERE en nuestra industria", señala López, quien ha mencionado algunas de las medidas más polémicas implantadas por Donald Trump en EE.UU.

"Tubos Reunidos es el últimos ejemplo. Y lo hace en nombre de la 'prosperidad'. ¿Arañarle unos votos a VOX justifica sacrificar tus principios?", se pregunta el periodista vasco, quien no ha dado crédito a las palabras de Ayuso, que ha aprovechado para cargar contra "la tristeza, el empobrecimiento y la tiranía".

Para Iñaki López, Ayuso busca simpatizar con Estados Unidos para captar a los votantes de ultraderecha, entre los que una amplia mayoría apoya a Donald Trump y sus discursos de odio contra las personas migrantes y otros colectivos minoritarios.

"Han llegado demasiado lejos, contaminando a naciones enteras hasta llegar a las esferas más íntimas de cada uno. Nos rebelamos ante ello", ha asegurado Ayuso, que se ha deshecho en elogios hacia el país norteamericano.

"Madrid siempre ha mirado a Estados Unidos con admiración por ser el gran faro del mundo libre", ha dicho la presidenta popular, que ha aclarado que invitará a Estados Unidos a "la Hispanidad 2026" para "celebrar su 250 aniversario de la independencia".