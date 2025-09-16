Indignación generalizada ante un nuevo caos vivido en el Metro de Madrid

Una mañana más el Metro de Madrid ha vivido aglomeraciones, retrasos y un caos total en sus andenes de la línea 10... y no es la primera desde que el 1 de septiembre la capital dijera adiós al verano y volviera a recuperar la rutina diaria tanto laboral como escolar.

Alrededor de las 9 de la mañana y en plena hora punta, una puerta de un tren que circulaba en Plaza de España se ha quedado atascada y ha obligado a bloquear parcialmente la línea, concretamente entre las estaciones de Tribunal y Casa de Campo, en ambos sentidos, durante más de 15 minutos, tal y como ha informado la propia cuenta del suburbano madrileño.

Además, antes el Metro de Madrid ya había sufrido otra avería, esta vez en la línea 1 afectando a la zona del barrio de Vallecas. "Circulación interrumpida en L1 entre las estaciones de Puentes de Vallecas y Nueva Numancia, en ambos sentidos, por incidencia en un tren. Tiempo estimado de solución más de 15 minutos", han informado, tardando unos 20 minutos en solucionar esa incidencia.

Sin embargo, ha sido la línea 10 la que ha visto como las aglomeraciones han sido mayores, ya que además hay que sumar el cierre parcial de la línea 6, que llega a Ciudad Universitaria en pleno inicio de curso, y la saturación que esta ha probado en las otras líneas.

En X han sido muchos los usuarios que han querido compartir imágenes de las aglomeraciones. Uno de ellos ha sido el concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid Ignacio Benito.

"Cientos de personas bloqueadas en los pasillos de Alonso Martínez. 30 minutos lleva interrumpida la línea 10 de Metro. Ayer habría sido noticia. Hoy es la odisea diaria a la que nos enfrentamos los madrileños gracias a Ayuso y Almeida", ha afirmado en su cuenta de X junto a un vídeo en el que se pueden ver a centenares de personas agolpadas en los pasillos esperando una solución.

Él no ha sido el único y las críticas que se ha llevado el suburbano madrileño han monopolizado las redes sociales de los viajeros de la capital.