Óscar Puente aprovecha el colapso del metro de Madrid para hacer un 2x1: Ayuso y Telemadrid salen escaldados

Imágenes de colapsos y aglomeraciones en el transporte público de Madrid han estado hoy a la órder del día en redes sociales, en gran parte debido al cierre de la línea 6 de metro, la línea circular y una de las principales y más frecuentadas en la capital madrileña.

Sin embargo, parece que estas quejas de los usuarios es algo que todavía no ha recogido en sus programas informativos la cadena autonómica, Telemadrid, algo que no se le ha pasado por alto al ministro de Transportes, Óscar Puente.

En concreto, el ministro ha censurado que la cadena pública no hable de estos incidentes en el transporte y ha recordado con indignación como este verano no han dejado de informar sobre los retrasos y colapsos que había en los trenes cuando la responsabilidad era estatal y, por tanto, de su ministerio.

"Como veis, Teleayuso sí tiene maña a la hora de informar sobre incidencias en el transporte público", ha publicado el ministro a través de su cuenta de X (@oscar_puente_), atacado de forma directa tanto a la cadena como a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Solo se le olvida cómo hacerlo cuando el desastre es responsabilidad de la jefa. Entonces se vuelven muditos. Es lo que tiene la libertazzzzz", ha añadido Puente, justo antes de citar un tuit de Telemadrid del 14 de agosto.

"Cientos de viajeros han estado varados en la estación de Chamartín durante horas, algunos desde el martes, y hoy más de lo mismo en plena salida de puente del 15 de agosto", es el tuit citado, donde también hay un fragmento de la emisión, con una reportera de la cadena hablando sobre las incidencia de Renfe.

Con esta afirmación, Puente ha dejado claro que piensa que la cadena autonómica sigue una línea editorial partidista y que no informa de los hechos de una manera objetiva, sino que está regida por las órdenes de Ayuso.