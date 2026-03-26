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Inma Cuesta cuenta cómo reaccionó al enterarse de que cobraba la mitad que su compañero de reparto
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Inma Cuesta cuenta cómo reaccionó al enterarse de que cobraba la mitad que su compañero de reparto

En 'Ni tan bien', de la Cadena SER. 

Daniel Pueblas Lara
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La actriz Inma Cuesta en la premiere de 'Vivir Dos Veces' (2019).Pablo Cuadra via Getty Images

La actriz Inma Cuesta, conocida por su amplia trayectoria en el cine, ha pasado por el programa Ni tan bien, de la Cadena SER, presentado por Carolina Iglesias, donde ha denunciado la brecha salarial, también presente en el sector de la interpretación. 

Durante la charla, ha reflexionado sobre cómo el tema del dinero a menudo es un tema tabú en la profesión. La valenciana ha señalado que, en ocasiones, el pudo de compartir con compañeros lo que ganas es una manera de que quien contrata no pueda "tomar el pelo".

"Un día, un compañero, hace muchísimos años, me dijo de cuánto le pagaban por película y tal. Me dijo: 'Me pagan tanto', y dije: '¿Perdona? ¿Pero esto cómo va a ser? ¿Yo qué me he perdido? ¿Cómo puede ser que a mí me paguen la mitad?'", ha señalado Inma Cuesta.

Pero lo más llamativo es que, en aquel momento, la actriz estaba "en una posición un poquito mejor" que su compañero, por lo que se quedó muy sorprendida. "Me puse de una mala hostia que dije: '¿Cómo va a ser esto?'", ha relatado la actriz.

"No he tenido educación financiera en mi vida"

Al hilo de esto, Inma Cuesta ha hablado sobre la gestión que hace del dinero. "Esto vale esto y, si no quieres pagarlo, no lo hago", ha contado sobre cómo se relaciona a la hora e trabajar.

La actriz ha confesado que ahora "más educación financiera". "Estoy en ello, en saber los gastos que tengo al mes y en tener una conciencia del dinero. No he tenido esa educación financiera en mi vida, he tardado muchísimo tiempo", ha destacado.

Asimismo, Inma Cuesta ha insistido en que para las mujeres es muy importante tener esa educación financiera, ya que "te da un poder para poder hablar", pues en su opinión los hombres "no tienen ningún problema en hablar de dinero", y las mujeres "parece que somos tontas".

Daniel Pueblas Lara
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Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

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