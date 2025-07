Inma Cuesta comparte una foto inédita de su boda con un potente mensaje: "Porque lo que no se nombra no existe"

La actriz Inma Cuesta ha dado el 'sí, quiero' con su pareja, la guionista Ángela Maeso. La intérprete de La Novia, ha aprovechado que este jueves se cumplían 20 años de la aprobación del matrimonio igualitario para compartir una foto de su boda.

Cuesta, que ha mantenido su vida personal en un segundo plano, no había hecho público el enlace, por lo que se desconoce si la imagen es actual o no. La actriz ha aprovechado la ocasión para reivindicar los derechos del colectivo LGTBIQ+ y por la visibilidad.

"Por todxs los que tuvieron que esconderse y no pudieron vivir su amor en libertad. Porque lo que no se nombra no existe y lo que no se visibiliza está destinado a permanecer en los márgenes y acabar en el olvido", ha empezado diciendo en su post de Instagram.

"Hoy se cumplen los primeros 20 años de la legalización del matrimonio igualitario en España. ¡Hoy nos celebramos! Ni un paso atrás 🏳️🌈", ha reivindicado junto a la imagen de la ceremonia, con ambas de blanco en un jardín.

La intérprete ha recibido multitud de comentarios de cariño y amor por parte de amigos y compañeros de profesión, que le han deseado lo mejor a la pareja. Maeso y Cuesta llevan varios años juntas, ambas llevan la productora Loba Loba orientada a talento femenino en la industria, y tienen dos hijos en común, a pesar de la discreción con la que ha mantenido la actriz su vida privada.

En 2021 lo hizo por primera vez en redes sociales y en el Festival de Cine de Alicante donde le dedicó el galardón que recibió con una emotiva declaración de amor. "Gracias a los pilares de mi vida, por ser mi raíz y mi inspiración, a mi familia, mis padres y mis hermanos. Y a mi amor por ser la mejor compañera de aventuras y mis ganas de más", dijo entonces.

En plena pandemia anunció que eran tres en la familia, con su primera hija. "Hemos formado una familia preciosa y estamos muy contentas", reconocía a la revista ¡Hola! En 2023, anunció su embarazo con un "la familia crece" y dio a luz en mayo de ese mismo año.