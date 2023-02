Sara Sálamo manda un potente mensaje en los Goya con su vestido pero también con su cara: "Es un riesgo"

La alfombra azul de los premios Goya 2023 ha recibido a la flor y nata del cine español: actores, actrices, directores, directoras y miembros de la farándula en general han desfilado ante los medios unas horas antes del inicio de la ceremonia, que se celebra este sábado en Sevilla y que se podrá ver a las 22:00 en TVE.

Nieves Álvarez con un vestido espectacular, la directora Isabel Coixet con un mensaje en su ropa y muchos otros rostros conocidos han hablado de su experiencia en esta ceremonia que contará con la presencia de Pedro Sánchez y de Alberto Núñez Feijóo.

Pero sin duda, una de las apariciones más llamativas ha sido la de Sara Sálamo. La actriz ha aparecido sin maquillar para mandar un mensaje que ella mismo ha explicado. "Vengo a cara lavada. Es la primera vez que me presento a una gala así, sin maquillaje, sin absolutamente nada. El look es un poco así acorde todo. Es transparencias. Naturaleza. Por dar naturalidad al look", ha desvelado.

Ha señalado Sálamo que deberían sentirse cómodos "sin tanto artificio aunque sea en un evento especial". Ha añadido también que para ella es "un riesgo": "Me siento muy nerviosa por exponerme. Es necesario para mí y espero mandar un mensaje de responsabilidad en cuanto a la naturalidad".