"Es usted un cenutrio": Sara Sálamo responde a las críticas tras ir sin maquillar a los Goya

La actriz Sara Sálamo mandó todo un mensaje desde la alfombra roja de los Premios Goya, acudiendo al evento de este sábado sin maquillar. "Vengo a cara lavada. Es la primera vez que me presento a una gala así, sin maquillaje, sin absolutamente nada. El look es un poco así acorde todo. Es transparencias. Naturaleza. Por dar naturalidad al look", confesó.

La intérprete admitió que estaba nerviosa porque para ella era un riesgo: "Me siento muy nerviosa por exponerme. Es necesario para mí y espero mandar un mensaje de responsabilidad en cuanto a la naturalidad".

Esa exposición le trajo alabanzas, pero —como es habitual en redes sociales— también algunas críticas, sobre todo de algunos usuarios que remarcaron que sí llevaba un peinado de peluquería o un vestido de Armani o que no se creían que fuera sin una gota de maquillaje.

En las últimas horas, la actriz ha respondido a varios de esos comentarios a través de su cuenta de Twitter. En concreto, está siendo muy compartida su respuesta a un usuario que le escribió: "Yo que soy un tío bastante cenutrio y se supone que no sé nada de esto. Esta mujer lleva: Maquillaje: Base, colorete, sombra de ojos, pintalabios. Peluquería: Mínimo dos horas de rulos, tenacillas, secador. Vestido de Armani. Joyas de Rabat".

"Sí, Marcial. Es usted un cenutrio y definitivamente le confirmo que no sabe usted de esto. Un abrazo y feliz vida", respondió Sara Sálamo.

Sí, Marcial. Es usted un cenutrio y definitivamente le confirmo que no sabe usted de esto. Un abrazo y feliz vida. https://t.co/HO8dUz3Lki — Sara Sálamo (@SaraSalamo) February 12, 2023

Reaccionando a otro tuitero que insinuaba que sí llevaba maquillaje e, incluso, "los labios inyectados y seguro que prótesis", Sálamo mostró "la prueba del algodón": un vídeo de su preparación para los Goya en el que se veía cómo le limpiaban la cara con agua micelar, un producto que limpia el rostro.

Ayer mi amiga Cris hizo este vídeo de coña justo antes de vestirme: “habrá quién diga que es mentira…” y nos reíamos ante la marcianada.

Pero las marcianadas tb existen.

Jamás me he operado de nada. Jamás me he infiltrado nada.

Lo que os molesta es que opine o haga preguntas. https://t.co/jRdVJa2Aj9 pic.twitter.com/lSNtCcPuiS — Sara Sálamo (@SaraSalamo) February 12, 2023

"Jamás me he operado de nada. Jamás me he infiltrado nada. Lo que os molesta es que opine o haga preguntas", añadió la actriz en su tuit.