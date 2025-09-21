Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Isaías Lafuente publica este tuit, Hermann Tertsch le responde y se acaba liando la mundial
"No sigas buscándome, que la paciencia tiene límites".

El tuit de Isaías Lafuente.

El periodista Isaías Lafuente se ha enzarzado en la red social X con el eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch, tras la respuesta que le ha dado a un tuit suyo con un símil sobre lo que está pasando en Gaza.

"Llegados aquí, imaginemos que hace años, para acabar con el Comando Donosti de ETA, el gobierno español hubiera decidido bombardear San Sebastián, matar a 70.000 civiles, expulsar a los supervivientes famélicos y que una desvergonzada dijera que la culpa es de ETA. Imaginemos...", contó el periodista en un primer tuit.

Pero casi 12 horas después de publicar el mensaje, Isaías Lafuente recibió una respuesta bastante llamativa y que no le ha gustado nada de nada. Hermann Tertsch no dudó en contestarle.

El eurodiputado replicó, faltando al periodista: "Eres un imbécil malvado Isaías Lafuente. Pero no puedes ser tan imbécil ni tan ignorante como para creerte tu miserable comparación".

"Luego es la maldad. Esa maldad que acaba devorando a quienes viven solo en la mentira", ha recriminado el eurodiputado de Vox en la segunda parte del tuit. Pero la cosa no ha quedado, ni mucho menos, ahí.

Ha sido este domingo cuando Isaías Lafuente no ha dudado en contestar a Hermann Tertsch y, como era de esperar, se ha terminado liando la mundial tras el mensaje de réplica.

"Mira, Hermann Tertsch, imbécil y malvado serás tú. Y quizás no sean los únicos problemas que te devoran", ha explicado, antes de destacar que "como no eres ignorante, tu problema es que crees que los demás lo somos".

"Y te reitero, no sigas buscándome, que la paciencia tiene límites y te conozco desde hace tiempo...", ha sentenciado el periodista, saliéndose de su tono habitual, en uno de los rifirrafes del día en la red social X.

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 