Isaías Lafuente publica este tuit, Hermann Tertsch le responde y se acaba liando la mundial

El periodista Isaías Lafuente se ha enzarzado en la red social X con el eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch, tras la respuesta que le ha dado a un tuit suyo con un símil sobre lo que está pasando en Gaza.

"Llegados aquí, imaginemos que hace años, para acabar con el Comando Donosti de ETA, el gobierno español hubiera decidido bombardear San Sebastián, matar a 70.000 civiles, expulsar a los supervivientes famélicos y que una desvergonzada dijera que la culpa es de ETA. Imaginemos...", contó el periodista en un primer tuit.

Pero casi 12 horas después de publicar el mensaje, Isaías Lafuente recibió una respuesta bastante llamativa y que no le ha gustado nada de nada. Hermann Tertsch no dudó en contestarle.

El eurodiputado replicó, faltando al periodista: "Eres un imbécil malvado Isaías Lafuente. Pero no puedes ser tan imbécil ni tan ignorante como para creerte tu miserable comparación".

"Luego es la maldad. Esa maldad que acaba devorando a quienes viven solo en la mentira", ha recriminado el eurodiputado de Vox en la segunda parte del tuit. Pero la cosa no ha quedado, ni mucho menos, ahí.

Ha sido este domingo cuando Isaías Lafuente no ha dudado en contestar a Hermann Tertsch y, como era de esperar, se ha terminado liando la mundial tras el mensaje de réplica.

"Mira, Hermann Tertsch, imbécil y malvado serás tú. Y quizás no sean los únicos problemas que te devoran", ha explicado, antes de destacar que "como no eres ignorante, tu problema es que crees que los demás lo somos".

"Y te reitero, no sigas buscándome, que la paciencia tiene límites y te conozco desde hace tiempo...", ha sentenciado el periodista, saliéndose de su tono habitual, en uno de los rifirrafes del día en la red social X.