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Israel señala a Sánchez y le lanza un ataque directo que no pasa desapercibido
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Israel señala a Sánchez y le lanza un ataque directo que no pasa desapercibido

El ministro de Exteriores israelí carga contra el presidente español tras sus críticas por impedir una misa en Jerusalén: "Nunca pierde la oportunidad de atacar a Israel"

Israel Molina Gómez
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado miércoles en el Congreso.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso.Europa Press News / Getty Images

El conflicto en Oriente Medio también escala en el terreno político… y con España en el centro. El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha lanzado un duro ataque contra Pedro Sánchez tras sus críticas a la actuación de la policía israelí en Jerusalén.

"Sánchez nunca pierde la oportunidad de incitar al odio contra Israel", escribió Saar en su cuenta de X, en un mensaje en español con tono especialmente contundente. Pero no se quedó ahí.

El reproche que lo ha incendiado todo

El jefe de la diplomacia israelí acusó directamente al presidente del Gobierno de guardar silencio ante ataques iraníes: "Cuando un misil iraní impactó cerca de la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, @sanchezcastejon no dijo nada".

El mensaje iba acompañado de una imagen del fragmento de un misil interceptado, en una clara intención de reforzar su denuncia pública.

Además, Saar añadió un ataque personal que ha encendido aún más la polémica: "Sánchez, que ni siquiera desea a los ciudadanos españoles 'Feliz Navidad', nunca pierde la oportunidad de incitar al odio contra Israel".

El origen del enfrentamiento

Las declaraciones llegan después de que Sánchez criticara horas antes la actuación de la policía israelí, que impidió al patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, acceder al Santo Sepulcro para oficiar la misa del Domingo de Ramos.

"Netanyahu ha impedido a los católicos celebrar el Domingo de Ramos en los Lugares Santos de Jerusalén. Sin explicación alguna. Sin razones ni motivos", denunció el presidente en redes sociales.

Además, calificó lo ocurrido como un "ataque injustificado a la libertad religiosa".

Un cruce que va más allá

Lejos de rebajar el tono, Saar defendió la actuación de Israel y contraatacó: "Israel está comprometido con la libertad de religión y de culto, y seguirá defendiéndola, a diferencia del régimen iraní".

El choque evidencia el deterioro de las relaciones entre ambos gobiernos en plena escalada en Oriente Medio, con declaraciones cada vez más duras y un enfrentamiento que ya no se queda solo en el plano diplomático.

Y todo, además, con un componente simbólico especialmente sensible: Jerusalén, la religión… y la política internacional cruzándose en un momento de máxima tensión.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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