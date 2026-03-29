El ‘no a la guerra’ de Pedro Sánchez está elevando la bandera de España a rincones inesperados

Hace un par de semanas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestó que España no participará en la guerra desatada en Oriente Medio. “No a la guerra” fue la expresión que el mandatario utilizó para desmarcarse del mismo.

De esta manera, tanto el ejecutivo como su gabinete han asegurado que las bases militares ubicadas en Morón y Cádiz no están siendo utilizadas para ningún tipo de actividades relacionadas con ofensivas en dicha región del mundo. Cabe recordar que estas dos instalaciones son de uso compartido con las fuerzas militares de Estados Unidos.

La actitud de Sánchez fue ampliamente celebrada por Turquía. Los otomanos han expresado su contento a través de las diversas redes sociales por medio de la creación de memes y comentarios.

Una publicación que se viralizó

Uno de los espacios más concurridos por los internautas es Reddit. En un foro de dicha red social, un cibernauta publicó una foto en la que se ve la bandera española colgada al interior de una hamburguesería. La publicación está acompañada por el siguiente mensaje: "Ahora estoy viendo banderas españolas por todas partes en Turquía".

La entrada se ha vuelto viral, obteniendo cerca de 2,3 mil upvotes, los cuales se traducen a ‘me gusta’ en dicha plataforma. Además de más de 248 comentarios, entre ellos se destaca la reacción del usuario denominado SpaceAnasis, quien expresa lo siguiente.

Hay quienes confiesan no entender la foto. “Veo cosas de estas muy seguido y aún no entiendo el origen de ese aprecio. ¿Alguien podría explicarme?", pregunta un internauta argentino.

“Ya he estado en Turquía antes (soy de España) y fue una experiencia encantadora. Me alegra que a mucha gente de todo el mundo también le encante España y les deseo una gran estadía a quienes decidan visitarnos”, afirma la interacción, la cual cuenta con 322 ‘me gusta’.

“Abrazando la amistad turco-española”, “los españoles son bienvenidos en todas partes de Turquía”, “Mis dos países favoritos en Europa. ¡Me encanta! Un rumano” son algunas de las reacciones señalando el apoyo hacia nuestra nación.