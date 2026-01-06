Jacobo vuelve de Erasmus y sorprende a su abuela con una de sus comidas favoritas: "Ha pegado un bote"

Jacobo ha vuelto de su Erasmus y lo ha hecho de una forma muy emotiva: sorprendiendo a su abuela con una de sus comidas favoritas. El creador de contenido, conocido en TikTok como @jacobocabezass, ha compartido el reencuentro en un vídeo que ya ha conmovido a miles de personas en redes sociales.

“He llegado a Málaga después del Erasmus y le voy a dar una sorpresa a mi abuela. Como le gustan los churros, le he comprado uno”, explica Jacobo al inicio del vídeo, mientras adelanta con una sonrisa la ilusión y los nervios del reencuentro.

Para que la sorpresa funcionara, contó con la ayuda de un cómplice que despistó a la abuela asegurándole que su nieto no había regresado a la ciudad, sino que se había marchado a Madrid porque “tenía cosas que hacer”.

El reencuentro

Poco después, el cómplice le dice que han llamado para entregar un pedido de churros. La abuela, visiblemente confundida, responde que allí no es el lugar correcto. En ese momento, aparece Jacobo por sorpresa.

La reacción de la mujer es inmediata y emotiva: la mujer “pega un bote”, se lleva las manos a la cabeza y no puede ocultar la emoción al darse cuenta de que su nieto está delante de ella, de vuelta en casa.

TikTok se rinde a la emoción

El vídeo que Jacobo tituló como acumula cerca de 20.000 likes y más de 150.000 reproducciones, y el propio Jacobo lo tituló como “TikTok se puso sentimental”, una descripción que resume perfectamente el impacto que ha tenido entre los usuarios.

Los comentarios de mensajes emocionados no tardaron en llegar. “Me acabo de levantar y ya estoy llorando, ya vale, ¿no?”, escribía una usuaria. Otra destacaba “su carita cuando le dicen que se ha tenido que ir a Madrid”.

Mientras, muchos aprovechaban para recordar a sus propias abuelas y la importancia de pasar tiempo con ellas. “Las abuelas son únicas y lo mejor que puedes tener en la vida”, se lee en uno de los comentarios, junto a otros que aplauden el gesto de Jacobo y el cariño mostrado hacia su abuela.