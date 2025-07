Javier Aroca exprime el asunto de los currículums de políticos y acaba con una chocante descripción de Ayuso y Moreno Bonilla

El 'caso Noelia Núñez' y los jaleos de los políticos con sus respectivos currículum vitae son el último espectáculo de la política nacional... y tiene pinta de que aún van a perdurar.

Una semana después del escándalo por los falsos estudios de la ya exdiputada y exvicesecretaria del PP, el ruido continúa, en una pelea constante entre miembros del PP y del PSOE, principalmente. Y con un movimiento sin freno de los currículum de sus señorías, que llevan días actualizando todo lo que pudiera estar mal, inflado o directamente inventado.

El debate, como decimos, no sale de la mesa de discusión. Y tampoco lo ha hecho este lunes de la mesa de Malas Lenguas (La 2 de RTVE), el programa de Jesús Cintora. En él, el tertuliano Javier Aroca ha profundizado un poco en la cuestión para acabar hablando de Isabel Díaz Ayuso y Juan Manuel Moreno Bonilla, presidentes de Madrid y Andalucía, respectivamente.

Aroca ha puesto el foco en el "apoyo incondicional" que considera están prestando los gobiernos autonómicos del PP al auge de las universidades privadas. "Pero universidades privadas en detrimento de la pública", ha puntualizado de inmediato ante Cintora.

Su speech en Malas Lenguas estaba lejos de concluir. Javier Aroca ha insistido en que "yo no digo que no tenga que haber privadas, pero no puede construirse un mallaje de universidades privadas en deterioro de la pública, que es para todos".

Es en ese punto donde Aroca ha apuntado verbalmente hacia los dos líderes territoriales populares, al remarcar que "da la casualidad de que donde más gravemente se ve es en dos comunidades autónomas presididas por lo que antiguamente se llamaban 'ninis', Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno Bonilla".

"Eso es un problema", ha sido su sentencia ante la sorpresa del resto de integrantes del programa por la definición que acababa de hacer de la lider madrileña y el líder andaluz.