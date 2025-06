Javier Bardem cuenta en EEUU lo que le pasa al hablar en inglés y provoca multitud de reacciones en ese país

El actor Javier Bardem ha provocado cientos de reacciones, tanto de españoles como de angloparlantes, al sincerarse y contar algo que siente cuando habla en inglés.

En una conversación con Diego Luna en Variety, Bardem explica (en inglés): "No digo que lo note la gente, pero para mí soy menos tímido en inglés que en español".

"Porque en español siento que no puedo esconderme de ninguna manera de mí mismo y tampoco de ninguna forma divertida. Pero en inglés puedo. Es la barrera del idioma, ese no soy yo, no sé cómo explicarlo", señala.

"De cierta manera, es más fácil correr riesgos en inglés que en español. No sé por qué", insiste antes de que Luna, mexicano, señale que a él no le ocurre eso.

"No me siento así porque yo soy demasiado consciente en inglés de mis limitaciones. Mis limitaciones son lo que me definen y estoy muy feliz con ellas. En inglés pocas veces me encuentro con personas que están pasando por la misma lucha así que me hace sentir como si me hubieran dejado fuera", admite.

Una de las reacciones con más 'me gusta' a ese vídeo es la de un usuario que dice: "Es un poco triste que hayan hecho esto en inglés". Otro, en el mismo sentido: "¡Que hablen español! ¡Puedo leer subtítulos!".

"Hay estudios sobre cómo tu primera lengua se siente verdadera e íntima porque es tu yo más 'real' y a veces te resulta más fácil decir algo en tu segunda lengua debido a esa menor conexión", explica otra persona.