Los datos que desmontan el negacionismo machista: más de seis millones de mujeres de 16 años o más residentes en España han sufrido algún tipo de violencia de género

Un total de 6.445.301 mujeres mayores de 16 años, es decir, el 30,3% de las mujeres de más de 16 años residentes en España, ha sufrido violencia física, sexual, económica y/o psicológica por parte de su actual pareja o parejas pasadas en algún momento de su vida, según se puede extraer de la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer que realiza la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género; un sondeo que echa por tierra cualquier discurso negacionista de las violencias machistas, claro que habrá quien también quiera negar los datos científicos.

De esas más de seis millones de mujeres, 2.692.564 ha sufrido violencia física y/o sexual. De todas ellas, el 76,9% asegura que ha ocurrido en más de una ocasión; el 39,2% denuncia que esa violencia se ha alargado durante más de cinco años. Asimismo, el 20,9% de las mujeres mayores de 16 años asegura haber sufrido violencia psicológica emocional y el 25,1%, violencia psicológica de control. Por otro lado, el 11,7% afirma haber sido víctima de violencia económica, como control excesivo del gasto, que usen su nombre para pedir préstamos sin consentimiento o que el hombre no permita a la mujer trabajar o estudiar fuera del hogar.

Según los resultados, la toma de decisiones económicas o financieras es una variable fundamental para explicar el aumento o descenso del riesgo de sufrir violencia. El 38,5% de las mujeres que contestan que su pareja actual es quien toma todas las decisiones ha sufrido algún tipo de violencia; una cifra muy alejada del 7,3% de las mujeres que afirman que las decisiones son compartidas. "Las mujeres que afirman que es su pareja actual quien toma todas las decisiones tienen cinco veces más riesgo de sufrir violencia que quienes hablan y deciden en común", subrayan desde el organismo.

De la encuesta se extrae además el limitado número de denuncias. De todas las mujeres que aseguran haber sufrido algún tipo de violencia, tan solo el 16,8% ha presentado denuncias, ya sea en Policía o en el Juzgado. La cifra aumenta cuando se trata de buscar apoyo en algún tipo de servicio asistencial formal, al que han acudido el 41,4% de las mujeres. El porcentaje es mucho mayor a la hora de contar las violencias sufridas a alguna persona de su entorno (el 71,7% lo ha relatado).

Denunciar la violencia, buscar ayuda en servicios asistenciales formales o hablar de lo ocurrido con personas del entorno incrementan las posibilidades de terminar con la relación violenta. El 73,3% de las mujeres que han optado por alguna de estas soluciones rompieron la relación. Sin embargo, el porcentaje desciende hasta el 43% entre las que no denunciaron ni buscaron ayudar forman o informal. En este caso, destaca también la brecha generacional. Del total de mujeres que sufrieron violencia y terminaron con la relación (el 67,7%), entre las mujeres de 75 años o más lo hizo tan solo el 26%. Desde Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género destacan, no obstante, que, "aunque en términos estrictos no puede hablarse de relación de causalidad (en el sentido de que no puede saberse qué sucede primero, si la ruptura de la relación o la búsqueda de ayuda), parece que cualquier tipo de actuación relacionada con compartir lo sucedido repercute positivamente en la salida de la violencia. De ahí la importancia de difundir información sobre recursos disponibles y de hacer buenas campañas de sensibilización".

La encuesta aborda también las consecuencias para la salud que tiene para las mujeres el haber sufrido cualquier tipo de violencia. El 73,5% de las mujeres que han sufrido violencia física, sexual o emocional de la pareja y le 82,6% de las que han padecido violencia física y/o sexual han tenido consecuencias psicológicas, ya sea ansiedad, depresión, mayor consumo de psicofármacos o comportamientos de salud perjudiciales como el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas. El 43,1% de las mujeres asegura que aún sufre estas secuelas, ya sean físicas o psicológicas; suponen un 7,5% de las mujeres residentes en España de 16 o más años (1.603.415 mujeres).

Agresiones y acoso fuera de la pareja

La violencia contra las mujeres no se circunscribe solo al ámbito del hogar o de la pareja. La macroencuesta demuestra que el 14,5% de las mujeres residentes en España de 16 años o más ha sufrido violencia sexual fuera de ese contexto, un total de 3.076.748 mujeres. De ellas, el 3,1% ha sufrido una violación; el 3,2%, un intento de violación; y el 12,7% restante, otras formas de violencia sexual. Por si hiciera falta recordarlo, el 98,3% de las mujeres que denuncia haber sufrido violencias sexuales afirma que el agresor fue siempre un hombre, en la mayoría de los casos un familiar, amigo o conocido.

De nuevo, el porcentaje de denuncias es bajo. El 9,9% de las mujeres que ha sufrido una violación ha acudido a denunciarlo a la Policía o a un Juzgado (el 8,4% de las que han sido víctimas de un intento de violación y el 4% que han sufrido otras formas de violencia sexual). Entre los motivos para no denunciar, las mujeres arguyen la edad, "era una niña", la vergüenza, el temor a no ser creída o el miedo al agresor.

Por último, el 36,2% de las mujeres de 16 años o más residentes en el país asegura haber sufrido acoso sexual en algún momento de su vida, es decir, un total de 7.714.773 millones. Destaca en este sentido el acoso a través del uso de la tecnología. El 9,4% de las mujeres (2.005.630 personas) afirma haber recibido mensajes sexualmente explícitos e inapropiados de forma virtual que les han hecho sentirse ofendidas, humilladas o intimidadas. A 621.006 mujeres les han obligado a ver material pornográfico contra su voluntad o les han mostrado o enviado imágenes o fotos sexualmente explícitas; a 443.298 mujeres alguien les ha insistido, amenazado o coaccionado para que enviasen ellas las fotos o vídeos contra su voluntad; 161.038 mujeres han tenido que ver cómo alguien ha compartido, difundido o subido a internet vídeos o fotos de ellas con contenido sexual o erótico, real o manipulado, pero siempre sin su consentimiento. Una vez más, el 96,2% de las mujeres denuncia que el agresor sexual fue siempre un hombre.

La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer se realiza aproximadamente cada cuatro años desde 1999 y es, junto con la Encuesta Europea de Violencia de Género, la operación estadística más relevante sobre este tipo de violencias. La de 2024, hecha pública este miércoles, es la séptima que se hace en España.

Ayuda

Si sufres algún tipo de violencia machista o conoces a alguna persona que la sufra, puedes pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016 (es gratuito, anónimo y no deja rastro), el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp en el número 600000016.

En una situación de emergencia puedes llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar la llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Además de VioGén, existe también ATENPRO, un Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres. No exige denuncia y ofrece una atención inmediata ante las eventualidades que puedan ocurrir las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en el que te encuentres. Permite que las mujeres víctimas de violencia machista puedan entrar en contacto en cualquier momento con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a sus necesidades. Además, ante situaciones de emergencia, el personal del centro está preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos/as o movilizando otros recursos humanos y materiales.