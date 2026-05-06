Jesús Calleja enseña lo que no se ve de la nueva temporada de 'Volando Voy': hay una cosa que está llamando la atención

El aventurero y presentador de los programas Planeta Calleja y Volando Voy, Jesús Calleja, ha mostrado en un vídeo algunas tomas falsas y lo que no se ve de los rodajes de la nueva temporada de Volando Voy, en Cuatro.

"En estos rodajes es todo tan genuino y nos acogen tan bien en los pueblos, que estamos todo el día bailando, riéndonos los unos de los otros, se arrancan a cantarnos la canción del programa, nos invitan a comer… los rodajes de Volando Voy son así! Ya os iré contando lo que va pasando esta temporada", ha afirmado el aventurero leonés.

Por ejemplo, en el inicio del vídeo se puede cómo Bea, una compañera del equipo, le sostiene un cartel con lo que tiene que decir, tal y como si fuera un teleprompter de un plató de televisión, pero de una manera más casera y menos tecnológica.

"El objetivo es conservar el ecosistema y concienciar por el cuidado ambiental y pasar un buen día en el campo, trabajar todos a una da mucha felicidad", comienza diciendo Calleja, antes de ironizar con que se le ha ocurrido a él y no está escrito ni nada.

"En los platós de televisión hay una cámara y una persona que se dedica exclusivamente a eso y te va pasando la letra en grande y tú lees de maravilla, pero como trabajamos en el campo este es mi teleprompter, pero con la caligrafía de Bea, que empieza con unas letras grandes y acaba con unas pequeña", ha asegurado el presentador.

Bea al más puro estilo naturalista: "Hemos dicho que no hay que matar a los insectos porque hay que proteger la biodiversidad, entonces la letra piojosa tiene derecho a vivir". "En tu casa, en la mía necesitamos mariposas grandes y no insectos pequeños", le ha replicado el presentador.

Más escenas detrás de las cámaras

En otro momento también se puede ver a gente de un pueblo bailando y cantando la canción del programa.

Después muestra una vista aérea del pueblo de Júzcar, en la provincia de Málaga, y enseña una casa que está construida sobre otra. "¿No tenéis la sensación de que ahí alguien intentó hacer una casa, la adelantó la vecina, le puso dos columnas y dijo pues mira te adelanto por aquí arriba? Luego alguien decidió decir que no y construyó esta vivienda que ves, pero, ¿donde está el salón, el garaje?".

Finalmente, acaba mostrando parte de una entrevista que le hacen una de las protagonistas del programa.