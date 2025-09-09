Joan Manuel Serrat deja este certero pero contundente mensaje sobre lo que está pasando con Sánchez

Joan Manuel Serrat ha concedido una entrevista a El Intermedio donde ha hablado de numerosos temas de la actualidad política. En un momento de la charla que ha mantenido con Thais Villas, el cantante ha dejado un comentario sobre la salud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La presentadora le ha dicho a Serrat que es una persona "que cae bien" por lo que ha querido saber si alguna vez se ha planteado presentarse a unas elecciones para ser presidente del Gobierno de España.

"Ni de la comunidad de vecinos. No estoy en condiciones de ejercer ningún cargo de responsabilidad. Se ha de madrugar mucho, descuidar mucho la familia, estar a disposición", ha dicho.

Aquí ha añadido inmediatamente después un comentario sobre el presidente del Gobierno que no ha caído en caso roto: "¿Tú has visto cómo se nos ha puesto el presidente? En cuatro días".

"Se nos ha quedado chupado el hombre. Decían se ha maquillado y yo digo creo que no se ha maquillado, este hombre se está quedando en los huesos", ha apostillado Thais Villas.