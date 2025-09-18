Jordi Cruz dice que antes eran "espartanos" que trabajaban 14 horas y un camarero tiene algo que decirle

Jordi Cruz ha vuelto a desatar la polémica en redes sociales tras sus palabras en el podcast Se me antoja, presentado por Montagud, sobre el cambio que ha habido en la hostelería en los últimos cinco años.

El premiado cocinero y jurado de MasterChef ha hablado sobre el importante cambio en la mentalidad de los trabajadores de la hostelería de la pandemia —en 2020— a esta parte.

"Hay un cambio generacional, donde en cinco años ha cambiado totalmente la forma de pensar en nuestro oficio. Hemos pasado de ser espartanos, de meterle 14 horas, de verlo como algo bonito y sacrificado. Hemos pasado de eso a buscar un equilibrio, a hacer sólo 8 horas, a entenderlo de una forma totalmente distinta", ha explicado el cocinero.

Unas palabras que como no podía ser de otra manera han levantado una importante polvareda en redes sociales, donde el influencer Soy Camarero no ha tenido reparos en explicarle a Jordi Cruz lo que realmente pasaba entonces.

"No, Jordi. No éramos ‘espartanos’. Éramos trabajadores explotados metiendo 14h para cumplir los sueños de otros. Dejad de romantizar la precariedad, no es perder pasión, es empezar a tener derechos", le ha comentado Cruz.

En el mismo podcast, Cruz ha señalado que él, como "purista del oficio", se ha quedado sin tiempo para adaptarse "y lo ves todo muy raro".

"Cuando tú intentas hacerlo muy bien, que tu restaurante funcione muy bien, con el personal que no te remate porque piensa diferente... Está cambiando la forma de pensar, ya no está alineado contigo, piensa distinto, y encima estás en la tele, que te pide que lo hagas también, pa, pa, pa, pa", ha dicho también.

Por último ha comentado lo que supone para él tener varios restaurantes estrella Michelin, estar pendiente de su familia y atender sus labores como jurado de MasterChef, en TVE, ya que en todos estos lugares lo requieren al 100% de sus capacidades.