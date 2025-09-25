Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Jordi Cruz dice que antes se hacían 14 horas al día y ahora "solo ocho" y 'El Jueves' reacciona de una forma tremenda
Jordi Cruz dice que antes se hacían 14 horas al día y ahora "solo ocho" y 'El Jueves' reacciona de una forma tremenda

"Hay un cambio generacional".

El cocinero Jordi Cruz.Getty Images

La revista satírica El Jueves ha reaccionado de una forma que está trayendo cola a unas comentadas palabras del cocinero Jordi Cruz, que afirmó que antes en el oficio había más "espartanos" que hacían 14 horas al día mientras que ahora "solo" se quiere trabajar ocho.

"Hay un cambio generacional, donde en cinco años ha cambiado totalmente la forma de pensar en nuestro oficio", dijo Cruz, a lo que El Jueves en un vídeo apostilla: "Por suerte, claro".

"Hemos pasado de ser espartanos, de meterle 14 horas, de verlo como algo bonito y sacrificado. De: 'Yo meto horas ahí en mi trabajo y estoy ahí", proseguió el chef, ante lo que El Jueves ha resumido: "Como un esclavo, básicamente".

"Hemos pasado de eso a buscar un equilibrio, a hacer sólo ocho horas", subrayaba Cruz. Y El Jueves, en ese punto, se pregunta: "¿Pero cuántas quieres?".

"Yo como purista del oficio", prosigue el cocinero ("como un empresario, vaya", subraya El Jueves) "me ha faltado ese margen de tiempo para adaptarme". "Quieres decir adaptarte a los derechos de los trabajadores", deja caer la revista satírica.

"Es el juego. O juegas o quédate en tu casita y no te quejes", decía Cruz mientras El Jueves, en su estilo, señala: "¡No quiero trabajar 12 horas, Jordi!". 

"Cuando tú intentas hacerlo muy bien, que tu restaurante funcione muy bien, con el personal que no te remate porque piensa diferente... Está cambiando la forma de pensar, ya no está alineado contigo, piensa distinto, y encima estás en la tele, que te pide que lo hagas también, pa, pa, pa, pa", dijo también el chef.

También comentó lo que supone para él tener varios restaurantes estrella Michelin, estar pendiente de su familia y atender sus labores como jurado de MasterChef, en TVE, ya que en todos estos lugares lo requieren al 100% de sus capacidades.

