Jordi Évole habla de lo que ha pasado con Sánchez este verano y le dedica este mensaje directísimo a Ayuso

El periodista Jordi Évole ha vuelto de vacaciones y ha querido acordarse en su columna semanal en La Vanguardia de lo que ha ocurrido durante el verano con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras los cánticos que se han repetido en algunos conciertos y festivales contra él.

El comunicador ha pedido perdón por poner de título, '"Pedro Sánchez, hijo de puta”, canción del verano', pero ha señalado que "oí a Juan Magán, cantante de gran éxito, en su concierto en Marbella del 5 de agosto, proclamar que esa era la canción del verano, mientras su público coreaba el hit".

"Ha sonado en fiestas populares, en estadios de fútbol. Incomprensiblemente nadie la ha grabado para Spotify. Ni Sergio Ramos, el único creador español que se ha atrevido a cantarle las verdades al Ser Superior", ha razonado.

Évole no ha tardado mucho en acordarse del origen de este insulto contra el presidente del Gobierno. "Si alguien puede reclamar los derechos de autora de la canción del verano, esa es Isabel Díaz Ayuso, la primera que la cantó en público desde la tribuna del Congreso mientras el presidente hablaba de su hermano (el de ella)", ha recordado.

"Pero Ayuso, en un gesto de humildad, dijo que ella no había compuesto esa genialidad. Que ella lo que había dicho es que 'le gusta la fruta'. Qué gracia. Y ya hay camisetas con ese eslogan", ha añadido.

"Los que las lucen se guiñan un ojo o se dedican un gesto cómplice, como los motoristas que se cruzan en una carretera secundaria o los fascistas que salen a apalear en una calurosa noche de verano", ha defendido.

Évole considera que ese cántico se ha convertido en un "meme" y en "formas modernas de jolgorio, pero que van calando". "Ningún líder de orden de ningún partido de derechas o extrema derecha sale a decir que igual no es la mejor manera de protestar. Del 'Sí se puede' al 'Pedro Sánchez, hijo de puta', así se resume la historia reciente de España", ha añadido.

El periodista ha destacado que cree que esta situación hace que la población esté cada vez "más desinhibida, descarada, con un fin común: odiar a un presidente". "Deshumanizarlo. Echarlo. Ya. Como sea. Lo desean desde grandes empresarios hasta periodistas influyentes. Se respira en los barrios más acomodados, sobre todo de Madrid", ha expuesto.

"Pienso que el 'Pedro Sánchez, hijo de puta' provoca más rechazo que adhesión. Los que lo gritan hacen mucho ruido. Pero hay mucha más gente callada que tiene clarísimo que podemos ir hacia un retroceso histórico. Y confían en que las canciones del verano sigan siendo hits pasajeros", ha zanjado.