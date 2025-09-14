Jordi Segués, experto en marketing: "Si alguien repite 'es lo que hay', cuidado, es peligroso"

En las relaciones existen comportamientos aparentemente inocentes que, sin embargo, pueden esconder dinámicas poco sanas. En los últimos años, la cultura digital ha popularizado el término 'red flags', aquellas señales de alerta que, cuando aparecen en una relación, ya sea personal o profesional, indican que algo no va bien.

A menudo, estas señales se manifiestan en frases cotidianas que parecen simples expresiones de resignación o carácter, pero que, con un análisis más profundo, revelan actitudes conformistas, evasivas o incluso manipuladoras.

En este contexto, el experto en marketing Jordi Segués ha encendido el debate en TikTok con un vídeo publicado en la cuenta @thejordisegues que rápidamente se viralizó con más de 718 mil reproducciones. En él, advierte con una contundente frase: “Si alguien repite ‘es lo que hay’, cuidado, es peligroso”.

Para Segués, el problema no está únicamente en la frase, sino en la mentalidad que la acompaña. Según él, repetir “es lo que hay”, sostiene, es una forma de renunciar a cualquier posibilidad de cambio, y esa actitud puede resultar dañina en una relación porque transmite pasividad, falta de compromiso y, en algunos casos, incluso una estrategia para evitar responsabilidades.

Es lo viral

La publicación no tardó en generar reacciones de todo tipo. Uno de los comentarios más votados fue el de un usuario llamado Zerox, que redujo la cuestión a: “Es lo que hay. Nada va a cambiar. La vida sigue. Nada importa”. Su intervención, con casi 1.000 likes, fue interpretada por muchos como la aceptación más radical del conformismo.

En el lado contrario, alguien cuestionó directamente al creador: “¿Y eso es peligroso? Una persona que no se puede manipular es peligrosa… ¿te escuchas?”. Este comentario abrió un hilo intenso en el que varios de usuarios debatieron si la frase encierra sumisión o, por el contrario, firmeza frente a la manipulación.

Otros compartieron experiencias personales pasadas con este tiempo de actitudes que utilizan esa expresión como una herramienta para imponer su criterio y frenar cualquier intento de réplica: “Mi ex siempre me decía ‘es lo que hay’ y el peligro era aceptar sus normas”.

Un debate abierto

Para algunos, se trata simplemente de una manera de aceptar lo inevitable. De hecho, otro usuario comentó: “Jordi, entiendo tu punto de vista [...] pero hay gente que no ejercita la justicia y utilizan el "Es lo que hay", para justificar su mal comportamiento.”. A lo que el experto contesta: !Cierto! Hay gente que lo usa para no responsabilizarse. Son cosas distintas."

La discusión también giró en torno a la delgada línea entre resiliencia y conformismo. “Una cosa es ser resiliente y otra conformista”, señaló uno. En la misma línea, argumentó que la frase puede ser perfectamente válida en determinados contextos: “Ante una situación imposible de cambiar es muy correcto. La gente se cree que todo lo puede transformar, y no siempre es así”.

Pocas frases tan simples han conseguido dividir opiniones de forma tan marcada. Para unos, “es lo que hay” es una excusa o incluso una estrategia de control. Para otros, es solo una manera de no pelearse con lo inevitable. El propio Segués, con su advertencia, ha revelado que detrás de tres palabras puede esconderse toda una filosofía de vida e incluso una auténtica 'red flag'.