Jordi Wild desvela la razón por la que decidió no participar en la Kings League

El boom de la Kings League continúa dejando todo tipo de reacciones y comentarios, en la mayoría de los casos, positivos. Pero también ha provocado confesiones de algunos de los no participantes y que no cuentan con equipo.

Uno de estos casos es el de Jordi Wild. El catalán, youtuber que cuenta ya con gran reputación y reconocimiento dentro la plataforma, reciente ganador del mejor talk show del año en los premios ESLAND, se ha caracterizado durante los últimos años por realizar un contenido diferente a lo habitual, marcado por las entrevistas con todo tipo de personalidades (deportistas, políticos, investigadores, escritores...) y que le ha llevado a ser considerado uno de los mejores stramers del panorama.

En uno de sus The Wild Project (nombre que le da a su programa de entrevistas), acompañado por dos de sus colaboradores Salva Fernández y Jorge Nicolás Álvarez, fue preguntado acerca de la Kings League y el por qué de su no participación en esta primera edición.

Jordi, reconocido culé y gran aficionado al fútbol, confesó varias cosas acerca de este tema. Al recordar que la Final Four de la competición se celebrará en el Camp Nou, lo que supone todo un logro para el formato creado por Piqué, el streamer se mostró admirado por la dimensión que ha adquirido la competición.

Ante esto, Jordi afirmó haber sido tentado para participar. "Poco antes de que comenzara la Kings League me llamaron para ser propietario de un club. Iba a ser tralla, porque es algo muy ilusionante y que a mí me gusta. Me está gustando mucho, si me lo hubieran dicho con más antelación me lo hubiera planteado", apuntaba Jordi.

"El problema es que fue todo muy rápido que no pude ni planteármelo, y no me veía cada domingo en directa con el tema este", aseguraba el youtuber, que lanzaba un mensaje claro a Piqué y a los presidentes.

En el diálogo entre sus dos acompañantes y él, el catalán preguntó: "Si me lo ofrecen el año que viene lo cojo, ¿no?, Vale", concluyó el entrevistador, al que se le vio sorprendido por la trascendencia que había logrado la liga.