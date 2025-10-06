Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
José Manuel Parada cuenta lo que le dicen ahora "socialistas de toda la vida"
Virales

Virales

José Manuel Parada cuenta lo que le dicen ahora "socialistas de toda la vida"

El televisivo ha concedido una entrevista a 'El Mundo'.

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
José Manuel Parada.GTRES

José Manuel Parada ha concedido una entrevista al diario El Mundo donde ha hablado de la televisión, de su paso por la versión de los famosos de MasterChef, de RTVE y hasta de temas políticos. 

Sobre el supuesto sesgo de izquierdas en TVE, Parada, como persona que trabajó durante muchos años en la casa con programas como Cine de barrio, ha afirmado en la entrevista con Ana del Barrio que "tiene que estar abierta a todo el mundo. Ella tiene derecho a su libertad de expresión y, como ella, hay muchos españoles que están a favor de los toros". 

"La televisión pública tiene que ser un reflejo de la sociedad española, donde hay derechas, izquierdas y centro. Yo soy un gran defensor de RTVE porque he trabajado muchos años en ella, pero hay que pedir que cumpla unos mínimos exigibles", ha añadido. 

También ha hablado del momento que vive la televisión actual: "Estamos televisivamente y vitalmente de despedida". "Por mi edad ya tengo que empezar a despedirme de muchas cosas. Mi agenda está llena de hombres y mujeres que ya nos han dejado ya y yo no los quito nunca de mi agenda porque ahí van a permanecer siempre. Una Sara Montiel, una Rocío Dúrcal, Concha Velasco...". 

El tema político, que todo lo impregna, no podía faltar en la entrevista. La periodista le ha preguntado por una frase de Kiko Matamoros, que dijo que "antes se cortaba la mano que volver a votar al PSOE". 

"Hay mucha gente que está defraudada por el PSOE y otra con el PP. Pero yo conozco socialistas de toda la vida que se se sienten mal porque se creyeron que nunca pactaría con los independentistas, que no apoyarían a la gente que había tenido a terroristas en sus filas", ha señalado. 

Y ha zanjado: "Es gente que le votó porque les prometió esto. A los políticos no hay que permitirles jamás prometer algo que no cumplen y en eso casi todos suelen fallar". 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 