José Manuel Parada cuenta lo que le dicen ahora "socialistas de toda la vida"

José Manuel Parada ha concedido una entrevista al diario El Mundo donde ha hablado de la televisión, de su paso por la versión de los famosos de MasterChef, de RTVE y hasta de temas políticos.

Sobre el supuesto sesgo de izquierdas en TVE, Parada, como persona que trabajó durante muchos años en la casa con programas como Cine de barrio, ha afirmado en la entrevista con Ana del Barrio que "tiene que estar abierta a todo el mundo. Ella tiene derecho a su libertad de expresión y, como ella, hay muchos españoles que están a favor de los toros".

"La televisión pública tiene que ser un reflejo de la sociedad española, donde hay derechas, izquierdas y centro. Yo soy un gran defensor de RTVE porque he trabajado muchos años en ella, pero hay que pedir que cumpla unos mínimos exigibles", ha añadido.

También ha hablado del momento que vive la televisión actual: "Estamos televisivamente y vitalmente de despedida". "Por mi edad ya tengo que empezar a despedirme de muchas cosas. Mi agenda está llena de hombres y mujeres que ya nos han dejado ya y yo no los quito nunca de mi agenda porque ahí van a permanecer siempre. Una Sara Montiel, una Rocío Dúrcal, Concha Velasco...".

El tema político, que todo lo impregna, no podía faltar en la entrevista. La periodista le ha preguntado por una frase de Kiko Matamoros, que dijo que "antes se cortaba la mano que volver a votar al PSOE".

"Hay mucha gente que está defraudada por el PSOE y otra con el PP. Pero yo conozco socialistas de toda la vida que se se sienten mal porque se creyeron que nunca pactaría con los independentistas, que no apoyarían a la gente que había tenido a terroristas en sus filas", ha señalado.

Y ha zanjado: "Es gente que le votó porque les prometió esto. A los políticos no hay que permitirles jamás prometer algo que no cumplen y en eso casi todos suelen fallar".