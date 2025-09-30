Fernando Tejero revela uno de los grandes secretos de 'MasterChef': "No lo volví a ver más, te lo juro"

Fernando Tejero ha estado en Poco se habla, el podcast de Xuso Jones y Ana Brito y ha hablado de su paso por MasterChef Celebrity, el formato de famosos del exitoso programa culinario de TVE.

Presentado por Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez, son muchos los famosos que han pasado por el concurso y han dejado algún que otro mensaje negativo sobre el formato y la competitividad extrema que hay dentro.

El propio Xuso Jones ha denunciado en alguna entrevista que, en las pruebas, le cambiaban los platos de sitio "para que venga una persona y me grite: '¿Dónde están los platos?'. Y yo saber al 200% que los platos los había dejado ahí".

"Cuando termina el programa, te quedas pensando: Hostia, ¿qué me han hecho en directo?. Y no puedes decir nada porque qué vas a decir", dijo el murciano en una entrevista en 2022.

Peor recuerdo guarda del programa Fernando Tejero, que ha dicho directamente que "el MasterChef Celebrity está guionizado": "A mí me decían por el pinganillo 'dale caña a Loles'. Tienen roles. Está el guapo, el borde, el simpático y a mí me tocó ser el borde".

"Cuando ponen el primer capítulo mío en emisión iba viendo el programa y mirando las redes. A mí me dio ansiedad, sobre todo porque es mentira. Porque yo tengo mi mala hostia como cualquiera pero no, ahí es cómo lo montan. No lo volví a ver más, te lo juro. Como Drácula cuando ve una cruz, yo decía los hijos de puta estos me van a hundir la vida", ha zanjado entre risas.

Pero, sin duda, la más crítica con el programa y la que más revuelo causó fue Patricia Conde. "Un día nos dijeron ‘esto es un show, no un programa de cocina’. Ha habido amor, ha habido Guerras, yo siempre he sido partidaria del amor y del humor. Y cuando me gritan o no me tratan bien, no lo sé gestionar", afirmó.

"Lo he dicho muchas veces, soy sensible y vulnerable y mi salvavidas es el sentido del humor. Nos dicen que cocinemos, que peleemos, que hagamos un show divertido, como los que nos ha ofrecido mi querido Xavier. Cada uno vive las experiencias a su manera, no todos somos iguales, a mí me gusta tratar a todos mis compañeros con respeto pase lo que pase, ayudar cuando he podido y en lugar de sacar el estrés gritando o insultando a los demás he preferido reírme de mí misma e inmolarme con un divertido show para quitarle hierro al asunto", señaló entonces.