José Manuel Soto reacciona a lo que dijo Arturo Pérez-Reverte de Zapatero y hace un añadido 

Todavía resuena en redes sociales la aparición de Arturo Pérez-Reverte en El Hormiguero. El escritor de Cartagena, que ha estrenado una nueva novela basada en las aventuras de Alatriste, tuvo para todos y criticó a Pedro Sánchez, a Vox, a José Luis Rodríguez Zapatero y hasta a Alberto Núñez Feijóo.

Especialmente duro fue contra Zapatero, al que acusó de ser uno de los principales culpables de la situación actual de crispación que vive en España y llegó a decir de él que "era tonto y se hizo malo".

"Zapatero era tonto y se hizo malo. Sánchez era malo desde el principio y ha desarrollado estrategias de supervivencia. Se aferra al poder, tiene detrás palmeros y chabacanos que da vergüenza ver, pero también gente inteligente que planifica. Necesita el poder, no tiene retaguardia y, cuando uno está acorralado, pelea como gato panza arriba", le dijo a Pablo Motos.

"Y estos son los que causan verdaderos problemas. Desenterró la guerra civil cuando ya era memoria e historia. Todo el discurso de buenos y malos, rojos y azules, nosotros y ellos, se debe a él. Sacó fantasmas que había costado muchísimo enterrar y devolvió la confrontación al pueblo", añadió Reverte.

A esto le ha puesto un añadido el cantante José Manuel Soto: "Zapatero cometió el peor delito que puede cometer un gobernante, sembrar odio y discordia entre los ciudadanos, aquí lo explica Reverte".

Pero no quedó ahí la cosa. De Pedro Sánchez dijo que "no se va a ir aunque pierda": "Puedo equivocarme, pero mi olfato de vida es que no se va a ir. Si saca un 25%, porque tiene sus votantes fieles, ¿dónde va a ir? En Europa está desprestigiado por completo, no tiene ninguna posibilidad ya de tener ningún organismo. Va a hacerse lobista como Zapatero y trincar con chinos y venezolanos? No hay arroz para tanto pollo".