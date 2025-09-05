Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
José Manuel Soto reacciona a lo que dijo Arturo Pérez-Reverte de Zapatero y hace un añadido
El escritor fue muy duro contra el expresidente en 'El Hormiguero'.

Álvaro Palazón
El músico José Manuel Soto.GTRES

Todavía resuena en redes sociales la aparición de Arturo Pérez-Reverte en El Hormiguero. El escritor de Cartagena, que ha estrenado una nueva novela basada en las aventuras de Alatriste, tuvo para todos y criticó a Pedro Sánchez, a Vox, a José Luis Rodríguez Zapatero y hasta a Alberto Núñez Feijóo. 

Especialmente duro fue contra Zapatero, al que acusó de ser uno de los principales culpables de la situación actual de crispación que vive en España y llegó a decir de él que "era tonto y se hizo malo". 

"Zapatero era tonto y se hizo malo. Sánchez era malo desde el principio y ha desarrollado estrategias de supervivencia. Se aferra al poder, tiene detrás palmeros y chabacanos que da vergüenza ver, pero también gente inteligente que planifica. Necesita el poder, no tiene retaguardia y, cuando uno está acorralado, pelea como gato panza arriba", le dijo a Pablo Motos. 

"Y estos son los que causan verdaderos problemas. Desenterró la guerra civil cuando ya era memoria e historia. Todo el discurso de buenos y malos, rojos y azules, nosotros y ellos, se debe a él. Sacó fantasmas que había costado muchísimo enterrar y devolvió la confrontación al pueblo", añadió Reverte. 

A esto le ha puesto un añadido el cantante José Manuel Soto: "Zapatero cometió el peor delito que puede cometer un gobernante, sembrar odio y discordia entre los ciudadanos, aquí lo explica Reverte". 

Pero no quedó ahí la cosa. De Pedro Sánchez dijo que "no se va a ir aunque pierda": "Puedo equivocarme, pero mi olfato de vida es que no se va a ir. Si saca un 25%, porque tiene sus votantes fieles, ¿dónde va a ir? En Europa está desprestigiado por completo, no tiene ninguna posibilidad ya de tener ningún organismo. Va a hacerse lobista como Zapatero y trincar con chinos y venezolanos? No hay arroz para tanto pollo".

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón es redactor de virales, televisión y de deporte en 'ElHuffPost' y trabaja desde Madrid. Es Licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Puedes contactar con él en alvaro.palazon@huffpost.es