Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Sin decir nada, Antón Losada da la respuesta más sonada a Pérez-Reverte por sus palabras sobre Zapatero y Sánchez
Virales

Virales

Sin decir nada, Antón Losada da la respuesta más sonada a Pérez-Reverte por sus palabras sobre Zapatero y Sánchez

"Zapatero era tonto y se hizo malo".

Rodrigo Carretero
El escritor Arturo Pérez-Reverte y el politólogo Antón Losada.GETTY / ANTÓN LOSADA

El politólogo Antón Losada ha dado, sin decir ni una palabra, la respuesta más sonada al escritor Arturo Pérez-Reverte por sus palabras sobre José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez en El Hormiguero.

"Zapatero era tonto y se hizo malo. Sánchez era malo desde el principio y ha desarrollado estrategias de supervivencia. Se aferra al poder, tiene detrás palmeros y chabacanes que da vergüenza ver, pero también gente inteligente que planifica. Necesita el poder, no tiene retaguardia y, cuando uno está acorralado, pelea como gato panza arriba", ha afirmado Reverte ante Pablo Motos.

A continuación, ha asegurado que "Zapatero ya no es tonto, es malo": "Y estos son los que causan verdaderos problemas. Desenterró la guerra civil cuando ya era memoria e historia. Todo el discurso de buenos y malos, rojos y azules, nosotros y ellos, se debe a él. Sacó fantasmas que había costado muchísimo enterrar y devolvió la confrontación al pueblo".

Sobre Sánchez, Reverte ha pronosticado que "no se va a ir aunque pierda": "Puedo equivocarme, pero mi olfato de vida es que no se va a ir. Si saca un 25%, porque tiene sus votantes fieles, ¿dónde va a ir? En Europa está desprestigiado por completo, no tiene ninguna posibilidad ya de tener ningún organismo. Va a hacerse lobista como Zapatero y trincar con chinos y venezolanos? No hay arroz para tanto pollo". 

"Si yo fuera Sánchez, que no lo soy, aguantaría, porque un Gobierno de PP y Vox va a tener muchos problemas y como el español nunca vota a favor, sino que vota en contra de alguien, pues yo esperaría a que cayera Vox", ha añadido el escritor, que cree que Sánchez "se quedará como líder de la oposición".

Tras todo ello, Losada ha subido un vídeo a sus redes sociales en el que dice: "Un académico ha salido en un programa en prime time a decir que Zapatero era tonto y luego se hizo malo y que Pedro Sánchez siempre fue malo. Y luego dice que el problema en España es que no reconocemos los méritos del adversario y no vemos los defectos en los nuestros".

Tras guardar unos eternos segundos de silencio, Losada ha acabado diciendo: "Buffff".

Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Rodrigo Carretero es Traffic Editor Manager en 'El HuffPost' y trabaja desde Madrid. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Valladolid y Máster en Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid, ha trabajado en 'El Día de Valladolid', en 'El País' y en las radios musicales del grupo Prisa. Puedes contactar con él en rodrigo.carretero@huffpost.es