Sin decir nada, Antón Losada da la respuesta más sonada a Pérez-Reverte por sus palabras sobre Zapatero y Sánchez

El politólogo Antón Losada ha dado, sin decir ni una palabra, la respuesta más sonada al escritor Arturo Pérez-Reverte por sus palabras sobre José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez en El Hormiguero.

"Zapatero era tonto y se hizo malo. Sánchez era malo desde el principio y ha desarrollado estrategias de supervivencia. Se aferra al poder, tiene detrás palmeros y chabacanes que da vergüenza ver, pero también gente inteligente que planifica. Necesita el poder, no tiene retaguardia y, cuando uno está acorralado, pelea como gato panza arriba", ha afirmado Reverte ante Pablo Motos.

A continuación, ha asegurado que "Zapatero ya no es tonto, es malo": "Y estos son los que causan verdaderos problemas. Desenterró la guerra civil cuando ya era memoria e historia. Todo el discurso de buenos y malos, rojos y azules, nosotros y ellos, se debe a él. Sacó fantasmas que había costado muchísimo enterrar y devolvió la confrontación al pueblo".

Sobre Sánchez, Reverte ha pronosticado que "no se va a ir aunque pierda": "Puedo equivocarme, pero mi olfato de vida es que no se va a ir. Si saca un 25%, porque tiene sus votantes fieles, ¿dónde va a ir? En Europa está desprestigiado por completo, no tiene ninguna posibilidad ya de tener ningún organismo. Va a hacerse lobista como Zapatero y trincar con chinos y venezolanos? No hay arroz para tanto pollo".

"Si yo fuera Sánchez, que no lo soy, aguantaría, porque un Gobierno de PP y Vox va a tener muchos problemas y como el español nunca vota a favor, sino que vota en contra de alguien, pues yo esperaría a que cayera Vox", ha añadido el escritor, que cree que Sánchez "se quedará como líder de la oposición".

Tras todo ello, Losada ha subido un vídeo a sus redes sociales en el que dice: "Un académico ha salido en un programa en prime time a decir que Zapatero era tonto y luego se hizo malo y que Pedro Sánchez siempre fue malo. Y luego dice que el problema en España es que no reconocemos los méritos del adversario y no vemos los defectos en los nuestros".

Tras guardar unos eternos segundos de silencio, Losada ha acabado diciendo: "Buffff".