Josema Yuste da su opinión sobre Broncano y La Revuelta: le gusta aunque le pone un 'pero'

Josema Yuste, mítico integrante de Martes y Trece, ha concedido una entrevista al diario El Debate donde ha hablado de las dos obras de teatro que tiene en vigor, de censura y hasta de David Broncano y La Revuelta.

Yuste, también fue la voz del genio de Aladdín, sabe de sobra lo que es tener un programa de éxito en Televisión Española y por eso habla con conocimiento de causa de televisión.

Al ser preguntado por Broncano y por su nuevo programa en TVE ha sido claro. Le gusta aunque le pone un pero: demasiada improvisación.

"Me parece un buen programa. Sin ninguna duda. Es un programa moderno, fresco... No tengo nada en contra de ese formato. Lo he visto alguna que otra vez y me parece un programa muy fresco, sobre todo", ha empezado diciendo.

Y ha añadido: "Yo, es cosa mía, echo de menos un poquito, digamos, de menos improvisación. Noto demasiada improvisación. Demasiado 'a ver qué pasa hoy'. 'Que pase lo que pase'. Está bien, pero en hora y pico... Yo metería algo más de guion. Dicho esto, a mí me gusta el programa".