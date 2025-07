Juan Echanove confiesa lo que no soporta ver en algunos restaurantes: "Me resulta horroroso"

El actor Juan Echanove ha estado este jueves en el programa Hoy por hoy de la Cadena Ser para participar en la sección de No soporto. En ella, el popular intérprete ha contado lo que no le gusta ver a la hora de comer y se ha quejado amargamente de uno de los platos más consumidos hoy en día: la hamburguesa.

"No soporto comer con las manos. Me resulta horroroso utilizar las manos para comer, ni siquiera para aquellas cosas hechas para comer con las manos y, dentro de ese mundo, detesto profundamente con toda mi alma las hamburguesas que son más grandes que la cabeza de un niño", ha afirmado.

Ha descrito que no le gusta ver cuando una persona empieza a comerla e "inmediatamente está churretoneando ketchup, mostaza, mayonesa, trozos de lechuga, etc".

"Hay dos inventos en la cuestión de comer que están destinados a joder la existencia del ser humano: uno es la hamburguesa y otro son los palillos porque, como decía un amigo mío, los japoneses los inventaron como venganza de las bombas de Hiroshima y Nagasaki", ha sentenciado.

Echanove, además, ha reconocido que no le gusta la gente que come con palillos en un restaurante asiático y se le cae todo: "¿Por qué empeñarse en comer así? Toda esa gente que va a un restaurante japonés e intenta comer con dos palitos cuando hay tenedores, es que si no sabes comer con dos palitos pide un tenedor".

Además, ha apuntado que hay cosas que no quiere aprender y lo ha comparado con el hecho de que no no recurre a lavar la ropa a mano porque existen las lavadoras. "Si inventamos el tenedor, que es esa cosa tan elegante", ha bromeado.

Entonces, Echanove ha vuelto al tema de las hamburguesas y ha contado cómo las come él las escasas veces que las come: "Como muy pocas y, cuando la tengo que comer, procuro comerla muy rápido para que no se desparrame por toda la cara, con lo cual me sienta mal. Y si estoy en un restaurante quito la capa del pan y voy con mi cuchillo y tenedor... me gusta tomarme mi tiempo con los cubiertos que son esos aparatos que adoro".