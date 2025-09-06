Juan Luis Cano verbaliza en dos frases su opinión tras lo que ha dicho Ayuso sobre las protestas en La Vuelta

En los últimos días, La Vuelta a España ha ganado una enorme repercusión a nivel mundial debido a lo ocurrido durante las etapas más recientes, en las que las protestas y reivindicaciones contra los ataques israelíes sobre la población palestina y también contra la presencia del equipo israelí en la carrera ciclista, han provocado interrupciones en mitad de las etapas.

La de mayor trascendencia tuvo lugar el pasado miércoles, cuando una marabunta de gente con banderas palestinas comenzaron a ondearlas y gritando contra Israel, trataron de romper el cordón de seguridad durante un tramo de la carrera en el País Vasco. Esto obligó a las fuerzas de seguridad y voluntarios y organizadores de la Vuelta a tener que emplearse a fondo para contener las embestidas y las intentonas de un grupo muy numeroso de personas que trataban cortar la etapa de manera indefinida.

Ante lo ocurrido, han sido numerosas las personalidades de todos los sectores los que se han pronunciado; desde periodistas a políticos, pasando por actores, escritores, activistas, etc. Muchos a favor, otros tantos en contra, las respuestas han sido muy diversas.

Pues bien, durante la tarde de este viernes fue la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso la que ha dado su punto de vista acerca de este tema, y no se ha mordido la lengua a la hora de criticar enérgicamente este tipo de actuaciones.

"Han perjudicado a la imagen de España [...] No es la primera vez que se atenta contra participantes israelíes, como en las olimpiadas de Múnich y es probable que la gente no se acuerde, porque contra Israel ha valido mucho", aseguró la mandataria madrileña durante el acto presidido por Núñez Feijóo.

Ante estas palabras, muchas personas han mostrado su descontento y desacuerdo, ya que muchas de ellas ven muy desproporcionada la comparación de lo ocurrido en La Vuelta con los atentados de Munich en los JJOO de 1972.

A estas declaraciones le ha respondido Juan Luis Cano, que ha sido muy contundente y claro con su opinión, tildando a Ayuso de "estar en el lado del mal más absoluto" por "situarse a favor de Israel.