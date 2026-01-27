Juan Muñoz habla así de José Mota y describe su humor con estos dos adjetivos  

El cómico Juan Muñoz ha hablado en una entrevista concedida al diario El País y publicada este martes de José Mota, el que fuera su compañero y la otra mitad del exitoso dúo humorístico Cruz y Raya, que hizo reír a toda España durante dos décadas, desde el año 1987 y hasta 2007.

Durante la conversación con el periodista Jaime Lorite, Muñoz ha asegurado mucha gente les pide que hagan una última cosa juntos. Ha reconocido que a él le encantaría y hasta ha pensado que podrían ser los viejos a los que daban vida durante Cruz y Ray, pero sin tener que caracterizarse.

Tras ello, ha hablado de Mota y ha definido su humor de "inteligente y muy fino". "Soy un gran fan de él. Siempre se ha preocupado por hacer humor inteligente, pensado y muy fino. Yo soy más payaso, así que éramos la sal y la pimienta, que siempre combinan bien", ha sentenciado el humorista, añadiendo que a veces y viéndolo con perspectiva sí que piensa que en algunos sketches podría haber metido su "gamberrada de turno".

Además, Muñoz también ha tenido que responder a la pregunta de "qué se rompió para que dos personas que encajaban tanto dejasen de hacerlo?". "Cuando tienes tanto éxito, te olvidas de quién eres y te vuelves un poquito egoísta. Hablo por mí, ¿eh?", ha contestado.

"También están las compañías. Hay quien se pone de tu parte, otros de la otra parte y generan discordia. Por eso le dije a José que creía que debíamos parar un poquito. Después, él volvió y no pasa nada, yo he seguido con mi vida. Hombre, al salir a actuar le echaba de menos, porque me lo pasaba muy bien con él. Nos reíamos mucho y esa era una de las claves de nuestro éxito, el contagio del entusiasmo. La gente veía que nos divertíamos", ha sentenciado.

¿Qué programas tuvieron juntos Juan y José?