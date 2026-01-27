Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Juan Muñoz habla así de José Mota y describe su humor con estos dos adjetivos
Virales
Virales

Juan Muñoz habla así de José Mota y describe su humor con estos dos adjetivos  

También ha contestado en 'El País' a la pregunta de qué se rompió para que se separaran.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
Juan Muñoz habla en 'El País' de José Mota.
Juan Muñoz habla en 'El País' de José Mota.Getty Images

El cómico Juan Muñoz ha hablado en una entrevista concedida al diario El País y publicada este martes de José Mota, el que fuera su compañero y la otra mitad del exitoso dúo humorístico Cruz y Raya, que hizo reír a toda España durante dos décadas, desde el año 1987 y hasta 2007. 

Durante la conversación con el periodista Jaime Lorite, Muñoz ha asegurado mucha gente les pide que hagan una última cosa juntos. Ha reconocido que a él le encantaría y hasta ha pensado que podrían ser los viejos a los que daban vida durante Cruz y Ray, pero sin tener que caracterizarse.

Tras ello, ha hablado de Mota y ha definido su humor de "inteligente y muy fino". "Soy un gran fan de él. Siempre se ha preocupado por hacer humor inteligente, pensado y muy fino. Yo soy más payaso, así que éramos la sal y la pimienta, que siempre combinan bien", ha sentenciado el humorista, añadiendo que a veces y viéndolo con perspectiva sí que piensa que en algunos sketches podría haber metido su "gamberrada de turno".

Además, Muñoz también ha tenido que responder a la pregunta de "qué se rompió para que dos personas que encajaban tanto dejasen de hacerlo?". "Cuando tienes tanto éxito, te olvidas de quién eres y te vuelves un poquito egoísta. Hablo por mí, ¿eh?", ha contestado.

"También están las compañías. Hay quien se pone de tu parte, otros de la otra parte y generan discordia. Por eso le dije a José que creía que debíamos parar un poquito. Después, él volvió y no pasa nada, yo he seguido con mi vida. Hombre, al salir a actuar le echaba de menos, porque me lo pasaba muy bien con él. Nos reíamos mucho y esa era una de las claves de nuestro éxito, el contagio del entusiasmo. La gente veía que nos divertíamos", ha sentenciado.

¿Qué programas tuvieron juntos Juan y José?

  • 1993: Abierto por vacaciones.
  • 1995: Estamos de vuelta.
  • 1996: Estamos de vuelta (Dos).
  • 1998: Este no es el programa de los viernes.
  • 1999-2000: Estamos en directo.
  • 2000-2004: Cruz y Raya.com.
  • 2004-2007: Juan y José.show.
Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck

Más de Virales