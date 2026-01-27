Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
India y la UE cierran un acuerdo comercial tras 18 años negociando, pero solo uno con Trump gobernando
Bruselas y Nueva Delhi envían un mensaje en plena guerra arancelaria 'made in USA' suscribiendo "la madre de todos" los pactos, que aúna a la segunda y la cuarta economía mundiales, abriendo la puerta a un mercado de 2.000 millones de consumidores. Eso sí, tras el ejemplo del Mercosur, todos los ojos buscan ya la 'letra pequeña'.

Antón Parada
El presidente del Consejo Europeo, António Costa; el primer ministro de India, Narendra Modi; y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
El presidente del Consejo Europeo, António Costa; el primer ministro de India, Narendra Modi; y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.REUTERS/Altaf Hussain

Bruselas no solo ha apretado el acelerador del libre comercio con el Mercosur y mirando a Sudamérica. También lo hace mirando a Asia del Sur, concretamente a la India, donde después de la friolera de 18 años de negociaciones ha bastado con uno solo con Donald Trump de regreso a la Casa Blanca ejecutando su guerra arancelaria. 

Las cifras del monstruo comercial saliente de este acuerdo son apabullantes. Estamos hablando de una firma que une a la segunda y la cuarta economía mundiales y que abre la puerta a la creación de un mercado con 2.000 millones de potenciales consumidores.

El pacto ha sido anunciado esta mañana por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien en sus redes sociales ha señalado, sin tapujos, que "hemos cerrado la madre de todos los acuerdos". También ha destacado que "hemos creado una zona de libre comercio de dos mil millones de personas, de la que ambas partes se beneficiarán", pero apuntando a que "esto es solo el comienzo" y que "haremos crecer nuestra relación estratégica para que sea aún más fuerte".

-Noticia de última hora, en ampliación-

