Revilla lanza la teoría más insospechada sobre el presente de Pedro Sánchez: pilla a contrapié a mucha gente

El expresidente de Cantabria y secretario general del Partido Regionalista en la comunidad, Miguel Ángel Revilla ha hablado sobre lo que él piensa del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante la entrevista que ha dado este lunes al programa El Hormiguero, que conduce Pablo Motos en Antena 3.

"Todo lo que está pasando y que este hombre aguante...", ha comenzado diciendo, fijándose en su aspecto y asegurando que "Pedro Sánchez la verdad es que está muy deteriorado físicamente porque es muy duro lo que está pasando". "Yo no se lo deseo a nadie porque levantarse por la mañana y tragar esos sapos... ", ha añadido.

Ahí es cuando ha sorprendido al mencionar la idea que él tiene sobre la figura de Sánchez: "Fíjate, yo tengo una teoría. Yo creo que él está deseando irse, creo yo". Sus palabras han descolocado a Motos, que rápidamente le ha preguntado por los detalles que le han llevado a creer que Sánchez quiere irse y le ha reconocido que él lo ve "atornillado".

Su pensamiento sobre Sánchez

Revilla ha indicado que para él el futuro que le espera a Sánchez es mucho mejor y más tranquilo que la vida que tiene actualmente como presidente del Gobierno: "Vamos a ver, ¿no será mejor el futuro que le espera? Cualquier puesto en la Unión Europea con diez veces el sueldo, además que como presidente sabes que te quedan 180.000 euros, coche, oficinas y no sé qué. Vivir tranquilo".

"Yo lo que creo es que está muy presionado por miles y miles de personas que quieren aguantar por lo menos año y medio más porque muchos no tienen otra cosa, no hay alternativa, entonces le fuerzan y le dicen 'oye, Pedro, déjame disfrutar de un gobierno civil una temporada más, déjame de una presidencia, etc.'", ha añadido Revilla.

Preguntado por si cree que de verdad lo hace por los demás, ha insistido que sí, que "le estarán presionando por ahí". "Yo no puedo entender otra cosa, yo no sería capaz de aguantar esto, por mucha raza que tuviera, pero esto de levantarme por la mañana y no saber qué teja te va a caer en la cabeza. Es que no sabes qué va a pasar, más allá de que los tuyos, los socios, no te quieren porque no le pueden ver...", ha subrayado.

La falta de presupuestos

Revilla también ha reconocido que no es capaz de entender cómo se ha podido funcionar sin presupuestos: "No los hay y vamos a estar una legislatura entera sin presupuestos, que es un misterio que me llega a mí a hacer pensar que este país es un cacho país capaz de crecer más que nadie porque sin Gobierno y sin presupuestos es una cosa que no entiendo".

Además, ha relatado que él a sus alumnos de Economía, cuando era profesor, lo primero que les explicaba en la primera lección es que "una empresa, incluso una familia y ya no digamos un gobierno, tiene que tener presupuestos de lo que va a ingresar y gastar en el año". "Un año puede pasar, que se haga una prórroga de un año, pero una legislatura no", se ha mostrado sorprendido.

Además, ha sentenciado que "si el país, a pesar de no tener presupuestos, crece el doble que la Unión Europea" le hace pensar que "marcha casi solo y es un cacho país".