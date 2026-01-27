"Berlín no es España": en Alemania comparan ambos países de una forma que seguramente muchos no esperan

Un estudio realizado por el Real Instituto Elcano en octubre reflejó que los españoles, en general, consideran a Alemania superior a España en la mayoría de los aspectos: influencia en el mundo, sistema económico, calidad de su democracia, ciencia y tecnología, medioambiente e igualdad entre hombres y mujeres.

Sin embargo, el periódico alemán Die Tageszeitung, más conocido por su abreviatura Taz, ha publicado un reportaje que puede sorprender a más de uno. El titular es llamativo: "Berlín no es España". Pero el sentido del texto no es precisamente el que muchos en España podrían esperar.

De hecho, el artículo sitúa a España como ejemplo a seguir: "El Senado está aumentando las sanciones por la destrucción de espacio residencial. Sin embargo, a diferencia de España, no prevé ningún recurso legal contra las viviendas vacacionales".

El Taz explica que "en Berlín, donde se prevé que la falta de vivienda asequible sea el principal problema en las elecciones estatales del 20 de septiembre, se estima que hay 10.000 apartamentos vacacionales ilegales".

En España, "un método más eficaz"

Señala también que el senador de Desarrollo Urbano Christian Gaebler (SPD) sostiene que "exigir responsabilidades a los propietarios de apartamentos presuntamente ilegales y prevenir futuros usos indebidos de las viviendas es extremadamente difícil debido a la falta de datos".

"Actualmente, plataformas como Airbnb no proporcionan suficiente información, por ejemplo, sobre la duración de los alquileres. Sin esta información, Gaebler cree que poco se puede hacer. Los alquileres temporales son perfectamente legales y es difícil demostrar cuándo se excede el plazo permitido", explica el rotativo alemán, que contrapone todo eso a España, donde "las autoridades parecen estar encontrando un método más eficaz para combatir el uso indebido de viviendas".

"Simplemente allí tienen leyes más estrictas"

"El año pasado, el Gobierno llegó a un acuerdo con Airbnb para identificar y retirar de la plataforma los apartamentos sin un número de registro válido. Esto convierte a España en el primer país en implementar las nuevas normas de la UE para alquileres de corta estancia, adoptadas en marzo de 2024", subraya.

En este aspecto cita a Niklas Schenker, diputado de Die Linke, que asegura que en Alemania "también es una cuestión de voluntad política proceder con la misma coherencia": "Simplemente allí tienen leyes más estrictas".