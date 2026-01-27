La subida de las pensiones y las medidas del escudo social podrían decaer este martes en otra dura votación para Sánchez

El Gobierno se enfrenta este martes a su primer gran examen de 2026 en el Congreso: convalidar los dos decretos-ley que aprobó a finales de año y que incluyen la subida de las pensiones, las medidas actualizadas del denominado "escudo social" o las bonificaciones al transporte público. Medidas ya vigentes pero que podrían decaer si no consiguen la mayoría suficiente de votos en la Cámara Baja, puesto que el PP ya ha anunciado que votará en contra de ambos y Junts se inclina por la misma decisión.

En diciembre de 2025, el Ejecutivo aprobó en Consejo de Ministros la subida de las pensiones contributivas y de clases pasivas en un 2,7% para este año, así como de las pensiones mínimas en más de un 7%. No obstante, las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares han aumentado un 11,4% en 2026, igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Dicha subida de pensiones necesita ser convalidada por el Congreso, un incremento al que no se opone ningún grupo parlamentario. Sin embargo, PP y Junts no están dispuestos a votar a favor de la medida al estar incluida dentro de un decreto ley con otras del "escudo social", dirigidas principalmente a los colectivos más vulnerables en materia de vivienda y suministros básicos.

En concreto, el decreto ley recoge:

Subida de las pensiones

Suspensión de desahucios y lanzamientos para familias vulnerables sin alternativa habitacional.

Garantía de suministro de energía eléctrica, gas natural y agua para consumidores vulnerables

Prórroga de los descuentos vigentes en el bono social eléctrico: 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos

Prórroga de las entregas a cuenta para comunidades autónomas

Supresión de la obligación de presentar declaración del IRPF para beneficiarios de la prestación por desempleo

Prórroga para 2026 de los límites para la aplicación del método de estimación objetiva del IRPF de autónomos y a los regímenes simplificado y especial de la agricultura, ganadería, pesca e IVA

Prórroga de incentivos a particulares y empresas para la compra de vehículos eléctricos, instalación de puntos de recarga o acometer obras de eficiencia energética en viviendas y edificios

Exención del IRPF para indemnizaciones por daños personales en los incendios forestales de este verano

Prórroga de ayudas destinadas a la reconstrucción de los municipios afectados por la DANA

Prórroga de las exenciones en IRPF e Impuesto sobre Sociedades para profesionales y empresas afectadas por la DANA

Prórroga de la autorización excepcional a la Comunidad Valenciana para acometer nuevas operaciones de endeudamiento.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya adelantó este lunes su voto negativo y aseguró que sólo aprobará el incremento de pensiones si se vota de forma separada. "Si lo que pretende el Gobierno es mantener sus acuerdos con Bildu, que la gente que no paga la renta se mantenga en su casa a costa del propietario, meter préstamos, meter acuerdos con las eléctricas u otras cuestiones, que no cuente con el Partido Popular", dijo.

Los populares también votarán en contra de un decreto ley sobre el transporte público que incluye bonificaciones para el primer semestre de 2026 (que puedes consultar aquí) y la creación del denominado Abono Único estatal, que integra los autobuses interregionales de titularidad estatal y los trenes de Cercanías y Media Distancia en una tarifa plana de 60 euros mensuales y de 30 euros para menores de 26 años.

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha señalado al respecto que los 1.371 millones destinados a este decreto podrían ser más útiles si se invierten en mejorar la seguridad de la red ferroviaria habida cuenta del trágico accidente en Adamuz (Córdoba) del pasado domingo y que se cobró la vida de 45 personas.

"Los pensionistas como chantaje político"

Pedro Sánchez y Miriam Nogueras, en marzo de 2025 Europa Press via Getty Images

Al igual que el PP, Junts también critica que el Gobierno mezcle la subida de las pensiones con otras cuestiones dentro de un mismo decreto. "El PSOE utiliza a los pensionistas como chantaje político: o aceptas todo el paquete, o perjudicas a los pensionistas. Y esto es inaceptable", ha esgrimido la portavoz de Junts en la Cámara Baja, Miriam Nogueras, quien también ha denunciado que esto ya supone una "práctica habitual" del PSOE.

En concreto, Junts denuncia que se incluya en el decreto las limitaciones a los desahucios por ocupación o impago de alquileres. "Es una decisión que castiga a pequeños propietarios, muchos de ellos jubilados, que necesitan el alquiler de un piso para complementar una pensión a menudo insuficiente", señala la formación independentista.

Por tanto, parece probable que PP, Vox y Junts vuelvan a unir sus fuerzas para tumbar ambos decretos. Cabe recordar que los de Puigdemont anunciaron en noviembre su oposición frontal a aprobar cualquier ley o norma que presente el Gobierno como medida de presión para que se satisfagan algunos de los compromisos que Sánchez adquirió al inicio de la legislatura.

De ser así, se repetiría el mismo escenario que ya se dio el año pasado y que provocó que el decreto fuera convalidado en un segundo intento. Tras el alud de críticas que provocó que los populares votaran en contra de las pensiones, el líder PP se vio obligado a rectificar. Sin embargo, el decreto de este año se vota en mitad de la campaña de las elecciones aragonesas y con las de Castilla y León en el horizonte, lo que obliga al PP a endurecer su postura con respecto al Gobierno frente al auge de Vox.

Qué pasa con las pensiones si no se aprueba el decreto ley

Si este martes no se convalida la revalorización de pensiones, las cuantías a partir de febrero volverán a las de 2025, salvo que se acabe aprobando en las próximas semanas un nuevo decreto.

Esta votación no afectará de ningún modo a las pensiones del mes de enero, puesto que ya se ha hecho el giro correspondiente y los pensionistas pueden disfrutar de su incremento.