El  juez Bosch se pronuncia con toda claridad sobre las jornadas a las que David Uclés ha decidido no acudir 

El juez Joaquim Bosch se ha pronunciado con toda claridad sobre la polémica surgida alrededor de las jornadas '1936: La guerra que todos perdimos', que se celebrarán en Sevilla del 2 al 5 de febrero y a las que el escritor David Uclés, último Premio Nadal, y el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, no acudirán pese a haber confirmación previamente su asistencia.

Uclés ha señalado que se niega a compartir cartel con dos de los asistentes: el expresidente del Gobierno José María Aznar (PP) y del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros.

"Vi que en el cartel, además de escritores o articulistas, figuraban políticos que han hecho zancadillas a valores democráticos y a medidas que nos conforman como una sociedad moderna y empática", se justificó el escritor.

En opinión de Uclés, Aznar ha sido "uno de los hombres que más daño físico ha provocado al pueblo español" mientras que de Espinosa de los Monteros dice que ha contribuido a fundar un partido que atenta contra "los valores por los que lucho". "No puedo verme en el mismo cartel que estos dos individuos", zanjó.

"No consigo entender"

Precisamente en la figura de Aznar se ha detenido Joaquim Bosch para sentenciar: "Hace poco Aznar dijo que él no iba a condenar el franquismo, porque su padre estuvo entre los ganadores de la guerra. No consigo entender que ahora Aznar y otros como él nos digan que quienes apoyaron la dictadura perdieron esa guerra".

Bosch hace referencia a unas declaraciones que el propio Aznar hizo el 26 de noviembre en EsRadio: "Si estamos hablando del Franquismo, yo no voy a condenar algo en lo cual mi padre participó. Mi padre hizo tres años de guerra".

Urías: "La guerra no la perdimos todos"

"Lo curioso históricamente es que esta parte de la izquierda, que es una parte de la izquierda radical e ignorante, no tiene en cuenta la historia nada más que para reescribirla", continuó Aznar, para quien la izquierda está “cometiendo los mismos errores que se cometieron en esa época”.

Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla que durante seis años fue Letrado del Tribunal Constitucional, también se ha centrado en el título de las jornadas para señalar: "No. La guerra no la perdimos todos. La perdió la izquierda. La perdieron los demócratas, las feministas, quienes creían en la libertad. La ganaron los que no creían en nada de eso y aún tienen el poder. Quienes aprovecharon para montar empresas que aún funcionan y nos mean encima".

Por su lado, Reverte y Jesús Vigorra han defendido su postura sobre la celebración de este acto. En un comunicado, consultado por Europa Press, ambos coordinadores han puesto de manifiesto que Maíllo aceptó intervenir en dichas jornadas y que conocía "perfectamente" la nómina de participantes, y han recalcado que estos actos anunciados ponen en relieve lo "necesarios que son" a nivel socio-político y "lo profundas que son las heridas donde algunos parecen cómodamente instalados, como si las necesitaran abiertas para vivir en ella y de ellas".

Respuesta a Uclés: "Imperdonable descortesía"

Sobre Uclés, ambos han asegurado que "conocía perfectamente la nómina de invitados y moderadores de los coloquios": "Acaba de anunciar, una semana antes, que no asistirá porque entre ellos -una veintena de todas las tendencias políticas españolas- hay dos personas que, ideológicamente, están en posiciones muy opuestas a las suyas".

Han calificado esta acción como un acto"imperdonable descortesía y un incumplimiento de su compromiso": "Es un síntoma siniestro, revelador, de lo que precisamente Letras en Sevilla pretende poner de manifiesto con esta su XI edición: el sectarismo y la ignorancia de David Uclés", han sostenido.