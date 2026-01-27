Un profesor de la universidad le dice a un alumno que “no va a llegar a nada”: años después, la lección se la da él 

Hay frases que no se olvidan nunca, sobre todo cuando llegan desde una tarima y caen como un mazazo sobre alguien que todavía cree que estudiar sirve para algo más que para engordar currículums. A Antonio Malaver le pasó una de esas. Estaba en la universidad cuando un profesor decidió regalarle una sentencia definitiva: “no iba a llegar a nada en la vida”. Así, sin anestesia académica ni nota al pie.

Malaver lo cuenta ahora en un vídeo de TikTok, mirando a cámara, con tono de cabreo bien administrado y una mezcla muy reconocible de indignación con cansancio. No exagera, solo relata. “Vaya gilipolleces sueltan algunos profesores”, arranca, antes de preguntarse qué empuja a ciertos docentes a humillar a alumnos que llegan “con mucha ilusión” a la carrera. Ego, superioridad, necesidad de marcar territorio. O todo a la vez.

El núcleo del vídeo gira alrededor de esa idea: la universidad como espacio donde algunos confunden autoridad con desprecio. “¿Tú te crees que un profesor le puede decir eso a un chaval que está en primero, segundo o tercero de carrera? ¿Tú te crees que le va a aportar algo?”, se pregunta. La respuesta, claro, viene implícita: no aporta nada salvo frustración y ganas de abandonar. “Lo único que hacen es dinamitarte la moral”, resume.

Y entonces llega el giro, sin música épica ni subrayado innecesario. El profesor se equivocó. Y mucho. Malaver terminó la carrera en cuatro años, con buenas notas, y ahora cursa un doctorado. “No se puede equivocar en más cosas el pobre hombre”, remata, ya desde un lugar distinto: el de quien ha pasado página sin olvidar lo ocurrido.

Ese cambio de rol sostiene la parte final del relato. Porque Malaver ahora también da clase en la universidad y explica qué hace justo lo contrario de lo que recibió. Tratar con respeto, animar, ayudar a que cada alumno llegue “a lo máximo posible con sus capacidades”. No mirar por encima del hombro, no usar la cátedra como púlpito del ego. “Es de tener un ego tan grande pero una mentalidad tan pequeña”, concluye.

El vídeo ha conectado con miles de personas porque toca una herida muy extendida: la de quienes arrastran durante años una frase lanzada por alguien con poder. No va solo de universidad ni de un mal profesor. Va de cómo una frase puede marcar —o no— una vida. Y, esta vez, la lección no la dio quien creía tenerla aprendida.