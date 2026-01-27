Recoger o pagar: hasta 500 euros de multa por 'olvidarse' la caca de perro en la calle

Hay olvidos que se pueden perdonar y otros que huelen a excusa. En el concejo asturiano de Llanera, el de mirar al suelo, ponerse a silbar para jugar al despiste y seguir paseando al perro sin recoger sus excrementos de la calle ya no entra en la categoría de descuido. Es más, en el consistorio han decidido recordárselo a los vecinos con una campaña más que directa. Porque "dejarse" la caca del can puede costar hasta 500 euros de multa.

La iniciativa tiene su gracia y no esconde un punto de mala leche: “No te escaquees”. Así ha bautizado el Ayuntamiento de Llanera una campaña que ya circula por redes sociales y que no se esconde detrás de eufemismos. En uno de los carteles que se han colocado en todo el municipio se puede leer un mensaje claro, de esos a los que no le hace falta letra pequeña para entenderlo: "Si no lo quieres en tu casa, no lo dejes en la calle”. En otros, sin embargo, lo dicen aún más claro: "Él lo hace por necesidad, tú lo recoges por educación".

La campaña no se queda en el eslogan. De hecho, el Ayuntamiento aprovecha los carteles para recordarles a los llaniscos, negro sobre blanco, algo básico respecto a los paseos con el perro por el municipio: nada de dejar que haga sus necesidades en el mobiliario urbano o en los portales de otras viviendas; que tienen la obligación de recoger los excrementos, así como tirarlos a una papelera y que el animal tiene que ir, sin excepción, con la correa siempre puesta.

Incumplir todas estas cuestiones tiene sus consecuencias. Así, junto a los recordatorios sobre la normativa municipal para sacar a pasear el perro por las calles de Llanes llega el aviso serio. Porque no cumplirlos puede salirle a los vecinos por un pico: hasta 500 euros de multa. El Ayuntamiento remite a los más incrédulos, por si alguien tiene alguna duda, a que consulten tanto la ordenanza municipal de tenencia de animales como el reglamento de la limpieza viaria y la recogida de residuos sólidos urbanos de Llanera para que, quien así lo desee, consulte todos los detalles de la norma.

Con la campaña del Ayuntamiento de Llanera, el concejo se suma a una tendencia que se extiende por los municipios asturianos, cansados de tener que enfrentarse a los mismos comportamientos incívicos. En Grado, por el ejemplo, han apelado en varias ocasiones a la colaboración ciudadana para atajar el problema. En Aller se fue un paso más lejos y el año pasado anunciaba su intención de poner en marcha un sistema pionero para que se pudiese identificar, mediante un análisis de ADN, localizar a los dueños de aquellos perros que se dejan los excrementos en la vía pública.

Frente a proyectos más sofisticados y otras fórmulas de cuestionable eficacia, Llanera ha optado por una advertencia directa acompañada de una cuantiosa multa. El mensaje es muy sencillo: una bolsa de basura no cuesta casi nada y olvidársela en casa puede llegar a salir bastante cara. Esta vez, hacerse el sueco y seguir caminando ya no sirve.