Un experto advierte contra un café que se vende en todos los supermercados: "Es muy malo y encima lo etiquetan como algo premium, es increíble"

Zhen Xuan He Liu, propietario de la reconocida cafetería Masamune Coffee de Madrid y con décadas de experiencia en la hostelería, ha advertido en el pódcast Cómo comes de la Cadena Ser contra un tipo de café que se puede encontrar en todos los supermercados.

Zhen Xuan señala directamente al café torrefacto y ha asegurado que le parece "increíble" que lo sigan vendiendo y que, además, "lo etiquetan como algo premium". "Realmente es muy malo", ha avisado.

La nutricionista y tecnóloga de los alimentos Beatriz Robles ha señalado en alguna ocasión que "se ha estudiado su efecto sobre la salud por cómo nos afecta la exposición a sustancias como la acrilamida, y se ha visto que el contenido en acrilamida o hidroximetil furfural del café torrefacto es alto, pero como el otros productos que consumimos habitualmente".

El aviso de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y de la OMS

De hecho, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) señala que la acrilamida se forma en alimentos cuando se cocinan a altas temperaturas, incluyendo el tostado y procesamiento de café. Basándose en estudios en animales, la EFSA concluye que la acrilamida en los alimentos "potencialmente aumenta el riesgo de desarrollar cáncer" para consumidores de todas las edades.

Mientras, la International Agency for Research on Cancer (IARC), que forma parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha clasificado la acrilamida como probable carcinógeno para humanos (Grupo 2A) basándose en evidencia de estudios experimentales y algunos indicios en humanos.

La razón del torrefacto: menor precio

Zhen Xuan ha explicado que "el café torrefacto se hacía antiguamente en España porque antes no había tanta oferta o demanda sobre el café y lo que la gente podía tomar en aquella época es simplemente aguachirri".

"Entonces, para que el café llegue a buen precio o que se conserve lo mejor posible, o que no sepas realmente si el café es bueno o malo, lo que hacían era caramelizarlo con una capa de azúcar que está quemado. Realmente es muy malo", ha insistido.

En los supermercados, todo tipo de cafés

Preguntado sobre si podemos comprar en el supermercado un café que esté molido y que sea más o menos aceptable para podernos hacer un café en casa, el experto ha recordado que "en los supermercados lo que suele haber es todo tipo de café".

"Sin embargo, es verdad que hay muchos cafés comerciales que, bueno, para el perfil de público que busca un café con leche sigue estando muy bien porque está superajustado para que el público, haga lo que haga, no se salga de un rango muy específico de lo que para lo que el fabricante ha diseñado ese café", ha apuntado.