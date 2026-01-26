Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un experto advierte contra un café que se vende en todos los supermercados: "Es muy malo y encima lo etiquetan como algo premium, es increíble"
Consumo
Consumo

Un experto advierte contra un café que se vende en todos los supermercados: "Es muy malo y encima lo etiquetan como algo premium, es increíble"

Muestra su sorpresa por que lo sigan vendiendo. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Una persona, echando café en una cafetera italiana.
Una persona, echando café en una cafetera italiana.Getty Images

Zhen Xuan He Liu, propietario de la reconocida cafetería Masamune Coffee de Madrid y con décadas de experiencia en la hostelería, ha advertido en el pódcast Cómo comes de la Cadena Ser contra un tipo de café que se puede encontrar en todos los supermercados.

Zhen Xuan señala directamente al café torrefacto y ha asegurado que le parece "increíble" que lo sigan vendiendo y que, además, "lo etiquetan como algo premium". "Realmente es muy malo", ha avisado.

La nutricionista y tecnóloga de los alimentos Beatriz Robles ha señalado en alguna ocasión que "se ha estudiado su efecto sobre la salud por cómo nos afecta la exposición a sustancias como la acrilamida, y se ha visto que el contenido en acrilamida o hidroximetil furfural del café torrefacto es alto, pero como el otros productos que consumimos habitualmente".

El aviso de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y de la OMS

De hecho, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) señala que la acrilamida se forma en alimentos cuando se cocinan a altas temperaturas, incluyendo el tostado y procesamiento de café. Basándose en estudios en animales, la EFSA concluye que la acrilamida en los alimentos "potencialmente aumenta el riesgo de desarrollar cáncer" para consumidores de todas las edades.

Mientras, la International Agency for Research on Cancer (IARC), que forma parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha clasificado la acrilamida como probable carcinógeno para humanos (Grupo 2A) basándose en evidencia de estudios experimentales y algunos indicios en humanos.

La razón del torrefacto: menor precio 

Zhen Xuan ha explicado que "el café torrefacto se hacía antiguamente en España porque antes no había tanta oferta o demanda sobre el café y lo que la gente podía tomar en aquella época es simplemente aguachirri". 

"Entonces, para que el café llegue a buen precio o que se conserve lo mejor posible, o que no sepas realmente si el café es bueno o malo, lo que hacían era caramelizarlo con una capa de azúcar que está quemado. Realmente es muy malo", ha insistido.

En los supermercados, todo tipo de cafés

Preguntado sobre si podemos comprar en el supermercado un café que esté molido y que sea más o menos aceptable para podernos hacer un café en casa, el experto ha recordado que "en los supermercados lo que suele haber es todo tipo de café". 

"Sin embargo, es verdad que hay muchos cafés comerciales que, bueno, para el perfil de público que busca un café con leche sigue estando muy bien porque está superajustado para que el público, haga lo que haga, no se salga de un rango muy específico de lo que para lo que el fabricante ha diseñado ese café", ha apuntado. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

el huffpost para merck