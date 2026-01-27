Una psicóloga española cuenta su experiencia trabajando en Irlanda: se "romantiza" irse fuera y acaba siendo una "montaña rusa" emocional

La psicóloga y cantante española Laura Alós (@lauraalosmusic) ha contado cómo está siendo su experiencia viviendo y trabajando en Irlanda, país en el que aterrizó hace ya varios meses. Lo hace con motivo de avisar a aquellos que se quieran aventurar también por la "montaña rusa emocional" que puede suponer.

"Yo soy psicóloga y estaba trabajando en Barcelona hasta que cogí las cosas y me fui a Dublín a trabajar de social worker, tuve la suerte de que tenía dos amigos que habían estado aquí trabajando y me pasaron el contacto", ha expresado al principio del vídeo.

Tal y como ha relatado, el proceso para llegar a trabajar allí "no es difícil": consta de una entrevista y tampoco se necesita una alta experiencia en el sector o en el inglés. "He tenido amigos que con un nivel básico ya pueden trabajar aquí y después poco a poco (el nivel) va subiendo", ha añadido.

La "montaña rusa" emocional de no estar en casa

El punto de inflexión al que ha querido llegar es sobre el hecho de que "crear una vida fuera" siempre se "romantiza", pero que hay muchos momentos en los que "te sientes solo, que no tienes tantos amigos, en el que al final piensas si has hecho bien o no".

En estos tres meses que lleva viviendo en Irlanda ha encontrado "cosas superbuenas", pero también ha tenido momentos de "bajón" emocional: "No estás con tu familia, por ejemplo yo el día de Navidad no lo pasé con ellos".

"Sí que es verdad que estoy muy contenta y no lo cambiaría por nada, y quiero seguir aquí, porque al final lo que te dice la gente es que hasta que no llevas medio año o un año, no puedes empezar como a valorar realmente la vida aquí", ha defendido.

La montaña rusa

Para la psicóloga, vivir fuera en el extranjero, con toda una vida que deja en España en pausa, acaba siendo una "montaña rusa": "Algunos días estás tipo: tío, he hecho la mejor decisión de mi vida. Y algunos días, pues justamente lo contrario".

"Cundo te mudas a un sitio, siempre digo que ni tu primer trabajo ni tu primera casa va a ser la ideal, siempre vas a tener que pasar por diferentes sitios, seguramente te vas a tener que mudar varias veces", ha contado.

Ha animado a aquellos que se quieran mudar al extranjero, ya que es "una experiencia brutal" y ha pedido que no se desanimen, especialmente al principio.

"Si en el primer apartamento no estás sa gusto vas a poder cambiar, si en el primer trabajo no estás a gusto vas a poder cambiar, yo ahora no estoy en mi trabajo ideal, pero sí que vamos a llegar a él", ha rematado.