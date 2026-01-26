Un profesor de Derecho Constitucional resume en cuatro breves frases su opinión sobre el acto al que ha decidido no acudir David Uclés

Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla que durante seis años fue Letrado del Tribunal Constitucional, ha dado su opinión sobre las jornadas '1936: La guerra que todos perdimos', después de que el escritor David Uclés y el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, anunciasen que no acudirían pese a haber confirmación previamente su asistencia.

"Vi que en el cartel, además de escritores o articulistas, figuraban políticos que han hecho zancadillas a valores democráticos y a medidas que nos conforman como una sociedad moderna y empática", ha asegurado Uclés sobre las jornadas, coordinadas por Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra y que tendrán lugar en Sevilla del 2 al 5 de febrero.

Uclés, ganador del Premio Nadal 2026 por La ciudad de las luces muertas, ha asegurado que su negativa no se debe al cartel en sí, que también ha provocado polémica, sino a la presencia del expresidente del Gobierno José María Aznar (PP) y del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros.

Uclés, contra Aznar y Espinosa de los Monteros

Para Uclés, Aznar ha sido "uno de los hombres que más daño físico ha provocado al pueblo español", en alusión a la intervención española en la guerra de Irak, mientras que de Espinosa de los Monteros dice que ha contribuido a fundar un partido que atenta contra "los valores por los que lucho". No puedo verme en el mismo cartel que estos dos individuos", zanja.

Urías se ha centrado en ese lema de "La guerra que todos perdimos" para dejar clara su postura: "No. La guerra no la perdimos todos. La perdió la izquierda. La perdieron los demócratas, las feministas, quienes creían en la libertad. La ganaron los que no creían en nada de eso y aún tienen el poder. Quienes aprovecharon para montar empresas que aún funcionan y nos mean encima".

Reverte y Vigorra defienden su postura

Por su lado, Reverte y Jesús Vigorra han defendido su postura sobre la celebración de este acto. En un comunicado, consultado por Europa Press, ambos coordinadores han puesto de manifiesto que Maíllo aceptó intervenir en dichas jornadas y que conocía "perfectamente" la nómina de participantes, y han recalcado que estos actos anunciados ponen en relieve lo "necesarios que son" a nivel socio-político y "lo profundas que son las heridas donde algunos parecen cómodamente instalados, como si las necesitaran abiertas para vivir en ella y de ellas".

Además, han destacado que en las últimas diez ediciones, se han tratado diversos temas de alto interés, con presencia de personalidades de la Historia, la Política, la Literatura, el Periodismo y otras disciplinas sociales. En este sentido, Reverte y Vigorra han sostenido que el "éxito de público" y la repercusión mediática "han sido siempre enormes", y que una de las razones de ese éxito reside en que se trata, a su juicio, de un foro de debates "amplio, ecuánime y sin adscripción ideológica alguna".

Asimismo, Reverte y Vigorra han expuesto que la situación del escritor David Uclés, otro de los invitados confirmados que ha cancelado su participación por el mismo motivo, aceptó la invitación y, "conocía perfectamente la nómina de invitados y moderadores de los coloquios". "Acaba de anunciar, una semana antes, que no asistirá porque entre ellos -una veintena de todas las tendencias políticas españolas- hay dos personas que, ideológicamente, están en posiciones muy opuestas a las suyas", han aseverado.

Sobre Uclés: "Imperdonable descortesía"

Al respecto, ambos coordinadores de las jornadas han recriminado la decisión de David Uclés debido a que lo ha hecho "sin avisar previamente a los organizadores del acto", asegurando de que se han enterado "por algunos medios informativos".

Han calificado esta acción como un acto "imperdonable descortesía y un incumplimiento de su compromiso": "Es un síntoma siniestro, revelador, de lo que precisamente Letras en Sevilla pretende poner de manifiesto con esta su XI edición: el sectarismo y la ignorancia de David Uclés", han sostenido.