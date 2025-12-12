Juan del Val sentencia a la gente "muy tacaña"... y lo dice justo después de ganar un millón de euros con el Planeta

Juan del Val, ganador del Premio Planeta por su novela Vera, una historia de amor y colaborador de diferentes programas de televisión, ha estado en el Torreznos Podcast, donde ha mantenido una charla sobre diferentes cuestiones de actualidad. Admirado por unos y criticado por otros, Juan del Val acostumbra a no dejar indiferente a nadie con sus opiniones.

En las últimas semanas ha sido noticia por las reseñas de su obra, ganadora del Premio Planeta, el galardón literario de mayor prestigio en nuestro país. Juan de Val ha ingresado un millón de euros por este premio. Sobre las críticas que recibió tras alzarse con el Planeta dijo que le dejó "fatal" que la gente de su entorno estuviera realmente jodida".

Precisamente, de cuestiones económicas ha hablado en este podcast. "La gente muy ahorradora yo creo que no son muy buenas personas", ha opinado, para inmediatamente después matizar que se refiere a "los ratas".

"Un tacaño, tío, no puede ser feliz, yo no quiere ser su amigo...", ha asegurado. Al hilo de esto, y después de que uno de los presentadores dijera que a la gente más tacaña "les sudan las manos", Juan del Val ha dicho que se imagina así a sus "haters"

"Siempre les sudan las manos, son de un pueblo feo, pequeño...", ha comentado. En esta línea, también ha dicho que no lleva efectivo, pero ha reconocido que es importante llevar dinero físico: "Mira lo que pasó con el apagón".

Sobre las tertulias de El Hormiguero: "Salí y funcionó"

Sobre su trayectoria profesional, Juan del Val ha contado cómo empezó a ser una parte importante de El Hormiguero. Ha relatado que originalmente era guionista del programa de Antena 3, que comenzó a politizarse "a partir de la pandemia".

"Hacían falta colaboradores y me dijo Pablo (Motos) que saliera yo. Estaba pasando algo tan terrible, que al final encontramos un espacio en el que había que denunciar al poder, que es la principal obligación de cualquier comunicador, independientemente de quién sea", ha contado en Torreznos Podcast.

"Yo salí una vez a la semana e iba bien, y recuerdo perfectamente que dije 'el tenis es un deporte totalmente prescindible'. A Pablo (Motos) le gusté y me empezó a presentar como el polémico, pero yo no me considero nada polémico", ha recordado sobre sus primeros pasos en El Hormiguero.