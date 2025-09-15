Juanma Iturriaga lee lo que ha escrito Feijóo y reacciona con tan solo dos preguntas

El exjugador de baloncesto y presentador del programa Colgados del Aro, Juanma Iturriaga, ha contestado a la carta que publicó este domingo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de que los manifestantes en favor de Palestina y en contra del equipo de Israel cortaran la última etapa de La Vuelta a España.

"Esta es mi manera de defender la postura mayoritaria de una nación civilizada y democrática como es España", afirmó el líder de la oposición en el tuit en el que publicó dicho comunicado firmado por él.

En el mensaje aseguró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está orgulloso del comportamiento de unos pocos que para manifestar su apoyo a Gaza han lanzado vallas a la Policía, sin garantizar la seguridad del personal de organización, corredores y periodistas". "Yo no", añadió.

"Yo defiendo la libertad de expresión siempre que no implique ni violencia ni altercados. No apoyo a Hamás. Tampoco quiero sus aplausos", prosiguió Feijóo, que se mostró contrario "a la respuesta que está dando el Gobierno de Israel a los atentados terroristas que han padecido".

"El secuestro y asesinato de israelíes inocentes no se puede contestar con más pérdidas civiles de personas de origen palestino. El Gobierno ha permitido e inducido la no finalización de La Vuelta y, de ese modo, un ridículo internacional televisado en todo el mundo. Esta es mi manera de defender la postura mayoritaria de una nación civilizada y democrática como es España", concluyó el presidente del PP.

Su comunicado ha generado numerosas respuestas, una de las últimas ha sido la de Iturriaga, que ha querido contestar con tan solo dos preguntas que dicen todo lo que piensa del mensaje.

"Pero ¿quien le escribe estas cosas? ¿Su peor enemigo?", se ha preguntado el exjugador del Real Madrid y de la selección española.