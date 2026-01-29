Krispy Kreme dice cuántos donuts vende al mes en Madrid y a muchos no les salen las cuentas

Hay cifras que te las crees si tienes mucha fe, y otras que, en cuanto las oyes, te obligan a sacar la calculadora del móvil para ver si te están tomando el pelo. Eso es lo que ha pasado en TikTok con el aterrizaje de Krispy Kreme en Madrid. Han soltado un dato tan pasado de azúcar que ha hecho que medio internet deje de mirar vídeos de gatitos para preguntarse si alguien ha contado los donuts después de tomarse tres cafés de más.

El "bombazo" lo soltó Adrian G. Martín en uno de sus vídeos. Se fue al local, puso el micro y lanzó la pregunta del millón. La respuesta fue, como poco, ambiciosa: “Desde la apertura hemos vendido un millón de Krispy Kremes al mes”. Así, sin despeinarse. Y claro, a la gente en TikTok se le ha quedado la misma cara que cuando ves un anuncio de "hazte rico con dos aplicaciones".

Desde la marca insisten en que el local no es solo una tienda, sino un obrador mastodóntico que surte a toda la ciudad, con 120 personas currando a destajo y cajas volando hacia los supermercados y las apps de reparto. Todo muy idílico, muy de "éxito americano".

Pero claro, luego llega el aguafiestas de turno (o cualquiera que sepa dividir) y hace la cuenta la vieja: un millón al mes son entre 30.000 y 35.000 donuts cada bendito día. Y ahí es donde el entusiasmo corporativo empieza a oler a chamusquina.

“¿35.000 diarios en una sola tienda? No sé, Rick...”, comentaba un usuario con más puntería que un dardo. Otros intentaban defender el fuerte diciendo que el local está a tope, pero el escepticismo gana por goleada: “¿Pero te crees que en Parquesur vive media España?”.

Para muchos, aquí no se están vendiendo dulces, se está vendiendo otra cosa. “Esto es el típico cebo para que algún incauto pique y quiera montar una franquicia”, escribía un usuario. “Se ha tirado un triple desde su propia canasta”, resumía otro. Vamos, que la teoría general es que nos están intentando colar un gol por toda la escuadra para pescar inversores a base de glaseado.

La guerra en los comentarios ya no es sobre si el donut está rico, sino sobre si nos están tomando por tontos. Entre los que se creen el "milagro de los panes y los donuts" y los que saben que las mates no engañan, el millón mensual ha acabado siendo más difícil de digerir que un donut de tres pisos.

Al final, en TikTok da igual el relleno: si el número es demasiado bonito para ser verdad, siempre habrá alguien con ganas de darle un buen bocado a la mentira.