La actriz Nausicaa Bonnín usa estos inequívocos términos para dejar claro lo que parecen los Goya

La actriz Nausicaa Bonnín ha ofrecido una entrevista a Última Hora en la que ha sido preguntada por su paso por los Premios Goya y no ha dudado en usar unos términos de lo más contundentes para referirse a la gala.

La intérprete fue nominada como actriz de reparto por su papel en la película La Infiltrada y ha sido preguntada por cómo vivió la edición. "Siempre es divertido pasar por los Goya, disfrazarte y celebrar el cine; porque, al fin y al cabo, no deja de ser una celebración", ha indicado.

Al ser preguntada por la precariedad de la industria, Nausicaa Bonnín ha asegurado que "es importante recordar eso". "Los Goya no dejan de ser un evento, pero se aleja mucho de lo que realmente es nuestra profesión que, ciertamente, depende del público", ha señalado.

"En ese sentido, sí que hay un poco de show, pero no tiene nada que ver con nuestro trabajo que a veces puede ser precario y otras no", ha expuesto, antes de poner un ejemplo: "Puedes tener dos años de mucho trabajo y luego estar quince sin trabajar, pero eso pasa en muchas otras profesiones artísticas, básicamente las que no son de oficina con un horario fijo".

"Todo es muy precario en general, debemos plantearnos muchas cuestiones más allá de si nuestra profesión es precaria o no. Se tiene que ser consciente de que es una fiesta, de que pretendemos emular un mercado norteamericano que funciona de otra manera, que tiene una parte positiva, pero no olvidemos de qué está hecho y para quién", ha criticado.